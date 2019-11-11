Ученые обнаружили связь между качеством сна и уровнем тревоги

Новости науки:Эксперты увидели в недостатке сна увлечение уровня тревоги.

Все мы знаем: чтобы хорошо чувствовать себя на следующий день, необходимо выспаться ночью. Но новая работа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли показывает, что последствия для здоровья от низкого качества ночного сна могут быть гсерьезнее, чем считалось ранее.

Исследователи сканировали мозг 18 здоровых молодых людей в течение двух экспериментальных сессий, во время которых испытуемые смотрели «отвратительные» видеоклипы, предназначенные для того, чтобы вызвать эмоциональную реакцию. Одна из таких сессий происходила утром, после того как участники насладились полноценным ночным сном у себя дома. Другая сессия также состоялась утром, но после того, как добровольцы провели всю ночь в лаборатории, занимаясь чтением, просмотром фильмов и игрой в настольные игры. В это время каждый из них находился под наблюдением, чтобы не позволить им заснуть раньше времени.

После сеансов участники измеряли уровень своей тревожности с помощью психологического теста Спилбергера, и результаты показали, что бессонная ночь вызвала 30-процентное повышение уровня тревожности. Более того, половина участников с недосыпом действительно показала превышение уровня тревожности, что служит базовым порогом для симптомов клинических тревожных расстройств. Единственным фактором его развития стали несколько бессонных ночей.

Проведенные фМРТ-снимки с сеансов показали повышенную активность после бессонной ночи в миндалевидном теле — области мозга, ответственной за эмоциональные рефлексы — и дорсальной части передней поясной извилины, которая активируется во время отрицательных эмоциональных реакций. Кроме того, у людей с недостатком сна была понижена активность в медиальной части префронтальной коры, которая помогает регулировать эмоции, такие как тревога.

Последующие исследования, в которых приняли участие более 300 добровольцев, показали, что даже небольшие ухудшения качества сна могут порождать серьезные проблемы в эмоциональной сфере — вплоть до развития депрессии.