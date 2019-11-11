Сегодня SpaceX проведет запуск ракеты с 60-ю спутниками связи

Новости науки:Это будет "самая тяжелая полезная нагрузка на сегодняшний день" – 13 620 кг.

Это будет первый в истории космонавтики запуск с использованием одной и той же первой ступени ракеты-носителя четвертый раз подряд.

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX запланировала на 11 ноября запуск на низкую околоземную орбиту ракеты Falcon 9 с 60-ю миниспутниками для интернет-проекта Starlink.

Это уже второе отправление на земную орбиту партии интернет-спутников и первый в истории космонавтики запуск с использованием одной и той же первой ступени ракеты-носителя четвертый раз подряд.

Starlink – проект компании SpaceX имеет целью создание дешевого и доступного интернета в мире.

Напомним, транзит Меркурия перед Солнцем - относительно редкое астрономическое событие, которое можно увидеть примерно 13-14 раз за столетие. Происходит оно неравномерно: промежуток времени между двумя транзитами может быть от трех до десяти и более лет.