Сверхмощная звездная вспышка была зафиксирована NASA

Новости науки:Этот всплеск, происходивший из объекта SAX J1808.4-3658, - самый яркий из всех, зафиксированных NICER до сих пор.

Телескоп NASA NICER на МКС обнаружил внезапный всплеск рентгеновских лучей 20 августа этого года. Теперь ученые выяснили его природу.

Анализ этой вспышки показал сразу несколько уникальных явлений, которые никогда раньше не замечали вместе. За прошедшее с момента ее обнаружения время вспышка несколько уменьшила свою яркость, но затем опять стала мощнее и снова начала затухать.

Это явление астрономы отнесли к рентгеновским вспышкам первого типа. Его источником считается мощная термоядерная реакция, как та, что происходит при взрыве сверхновой. За 20 секунд своего существования обнаруженный телескопом NICER всплеск произвел столько энергии, сколько Солнце вырабатывает за 10 дней.

Объект SAX J1808.4-3658 представляет собой пульсар, вращающийся вокруг своей оси с головокружительной скоростью - 401 оборот в секунду. Он расположен примерно в 11 тысячах световых лет от нас, в созвездии Стрельца. Этот пульсар также имеет звезду-компаньона - коричневого карлика. От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.

Газ в таких дисках двигается по своей орбите, почти не попадая на звезду. Но раз в несколько лет диски вокруг пульсаров, таких как SAX J1808.4-3658, становятся настолько плотными, что большое количество газа ионизируется - лишается своих электронов. Из-за этого исходящее от пульсара излучение не может проникнуть через плотное облако водорода и нагревает его. Газ становится более устойчивым к течению и начинает закручиваться спиралью внутрь, в итоге падая на пульсар.

Водород, проливаясь дождем на поверхность, образует горячее, постоянно увеличивающееся глобальное "море". В основании этого слоя температура и давление повышаются до тех пор, пока ядра водорода не соединяются, образуя гелий в результате термоядерной реакции. Побочный продукт этого процесса - выброс энергии, который и обуславливает яркую вспышку пульсара SAX J1808.4-3658.