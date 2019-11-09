Расширяется гораздо медленнее: новое изучение постоянной Хаббла впечатляет

Новости науки:Используя самые современные технологии и методы, команда астрофизиков уточнила оценку постоянной Хаббла — показателя скорости расширения Вселенной.

Концепция расширяющейся Вселенной была выдвинута американским астрономом Эдвином Хабблом. В начале XX века Хаббл стал одним из первых астрономов, который пришел к выводу, что Вселенная состоит из нескольких галактик. Его последующие исследования привели к самому известному открытию: галактики удаляются друг от друга со скоростью, пропорциональной их расстоянию.

Первоначально Хаббл оценивал эту скорость в 500 километров в секунду на мегапарсек, причем мегапарсек — единица измерения расстояния, эквивалентная примерно 3,26 миллиона световых лет. Хаббл пришел к выводу, что галактика, находящаяся в двух мегапарсеках от нашей, удаляется в два раза быстрее, чем галактика, находящаяся всего в одном мегапарсеке. Эта оценка стала известна как постоянная Хаббла, которая впервые доказала, что Вселенная расширяется.

С тех пор команды астрономов по всему миру используют различные методы, чтобы уточнить значение этой величины. Последняя наиболее достоверная оценка постоянной Хаббла с помощью одноименного телескопа дала значение в 74 км/с на мегапарсек — в семь раз меньше, чем впервые предположил американский астроном.

В последнее десятилетие сверхсовременные приборы, такие как космическая обсерватория "Планк", значительно повысили точность первоначальных измерений постоянной Хаббла. Так, в новой работе астрофизиков из Университета Клемсона сообщается о создании нового метода оценки скорости расширения Вселенной. Ученые сравнили последние данные об ослаблении гамма-излучения, полученные с помощью Космического гамма-телескопа Ферми, с измерениями массива наземных гамма-телескопов. В итоге они получили скорость расширения Вселенной, равную 67,5 километра в секунду на мегапарсек.

Гамма-лучи испускаются звездами и особенно активно — крупными объектами вроде квазаров. Достигая Земли, они взаимодействуют с фотонами солнечного света. Скорость, с которой они сталкиваются, зависит от расстояния, пройденного гамма-лучами. А это расстояние, в свою очередь, зависит от скорости расширения Вселенной. Поэтому, исследуя гамма-излучение, идущее из далеких галактик, ученые смогли вычислить новое значение постоянной Хаббла.