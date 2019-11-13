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Новое исследование объяснило, почему пчелы становятся агрессивными и необучаемыми

Новое исследование объяснило, почему пчелы становятся агрессивными и необучаемыми
22:59 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Группа американских ученых пришла к выводу, что сильнейшие электромагнитные поля негативно влияют на пчел - снижают их способности к обучению и делают насекомых агрессивными.

Электричество, которое передается по высоковольтным линиям электропередач (ЛЭП), создает вокруг опор сильное электромагнитное поле. Многие животные его чувствуют, однако до сих пор ученые практически не знали его степень влияния.

Ученые подвергли обычных медоносных пчел Apis mellifera в лаборатории воздействию электромагнитных полей, аналогичным по мощности полям в районах ЛЭП. В рамках эксперимента они в течение 17 часов подвергались действию полей с индуктивностью от 100 до 1000 мкТ — эти условия имитируют ночную спячку насекомых в своем гнезде.

После облучения биологи провели тестирование. Они приучали пчел ассоциировать один из наборов цветочных ароматов со слабым ударом тока и записывали, через сколько насекомые смогли сформировать эту связь.

По методу сладко/горько: пчел научили считать

Пчел разделили на две группы — одна из них подвергалась влиянию ЛЭП, другие же были обычными лабораторными насекомыми. За пять попыток с задачей справилась половина, которая не подвергалась воздействию ЛЭП, и только треть из тех, на ком испытывали поля. При этом после воздействия ЛЭП пчелы становились намного агрессивнее друг к другу, особенно к животным, которые не подвергались влиянию полей.

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Исследование, Электричество, Наука, Пчелы, Насекомые.
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