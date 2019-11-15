И тут тоже ГМО: в штатах разрабатывают бактериологический миноискатель

Новости науки:Военные США будут искать мины при помощи бактерий.

В 2015 году Военно-воздушные силы США начали разработку лазерного оружия, которое устанавливается на транспортные средства и обезвреживает взрывоопасные мины на расстоянии. Но перед тем, как обезвредить скрытые под землей боеприпасы, их необходимо сначала обнаружить. На данный момент этим занимаются специально обученные собаки или солдаты с металлоискателями, каждый раз подвергая свою жизнь смертельной опасности. Чтобы избавить людей и животных от рискованных заданий, американская компания Raytheon начала разработку генетически модифицированных бактерий, способных находить мины и сигнализировать об их местонахождении при помощи яркого свечения.

О новом изобретении компания рассказала в своем блоге. Она уже подписала контракт с управлением DARPA, которая контролирует перспективные исследовательские проекты Министерства обороны США.

В разработке генетически модифицированных микроорганизмов ей помогают исследователи из Вустерского политехнического института (США). Какие именно мины смогут обнаруживать бактерии, пока неизвестно, но зато разработчики поделились принципом их работы.

Исследователи намерены создать две группы бактерий, которые будут распыляться над местностями с возможным наличием мин и работать сообща. Первая группа микроорганизмов будет модифицирована таким образом, чтобы проникать глубоко в почву и, в случае обнаружения взрывчатых веществ, сообщать об их наличии второй группе бактерий. Она же, в свою очередь, будет ярко светить так, чтобы место обнаружения мин было видно летающим беспилотникам. Дальше обезвреживанием мин будут заниматься либо получившие точные координаты саперы, либо вооруженные летательные аппараты или роботы-саперы.

Также подробностями о новой технологии поделилась глава исследовательской группы Эллисон Таггарт. По ее словам, они уже знают, что бактерии можно научить обнаруживать являющиеся частью мин взрывоопасные вещества. Но под землей их искать гораздо труднее, и на данный момент они ищут способ транспортировать бактерии на большую глубину. Также им предстоит научить вторую группу бактерий светиться так ярко, чтобы их было видно даже с большой высоты.

В теории, технология обнаружения мин в будущем может помочь в поиске закопанного под землей мусора. Также можно предположить, что бактерии могут стать незаменимыми помощниками археологов. Например, внеся некоторые изменения в их гены, наверняка можно обнаруживать старинные сооружения или кости живших тысячи и миллионы лет назад древних животных. Если окаменелых костей нет, то много интересного о древних обитателях можно узнать и благодаря оставленных ими следам. Подробнее об этом можете почитать в нашем материале про поиск следов мамонтов без раскопок.