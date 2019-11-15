Скачать
Пятница, 15.11.2019
Разумков о "земельном референдуме": Это может произойти и раньше, чем в 2024 году
Разумков о "земельном референдуме": Это может произойти и раньше, чем в 2024 году
"Большой брат следит": Сондленд в Киеве грубо нарушил правила безопасности
"Большой брат следит": Сондленд в Киеве грубо нарушил правила безопасности
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Это не было предусмотрено: на МКС намечается серьезный ремонт
Это не было предусмотрено: на МКС намечается серьезный ремонт

Так из чего состоит темная материя? Ученые усомнились в существовании аксионов

Так из чего состоит темная материя? Ученые усомнились в существовании аксионов
03:01 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: из открытых источников

Новости науки:Физики впервые проверили, взаимодействует ли темная материя с антиматерией.

Группа физиков из США и Японии впервые в истории провела эксперимент по взаимодействию антиматерии и аксионов, предположительных частиц легкой темной материи. Новый подход, как ожидается, позволит подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что темная материя состоит из аксионов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Еще в 1930-х годах астрономы заметили, что галактики движутся намного быстрее, чем должны были, исходя из наблюдаемой массы. Расчеты показали, что в действительности они содержат намного больше массы, чем можно увидеть с помощью телескопов. Этот гипотетический невидимый материал получил название темная материя.

С тех пор астрономы пытаются определить, из каких частиц она состоит. Считалось, что она может состоять из темных фотонов, аксионов, слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP), макрочастиц с массами в масштабе карликовой планеты и даже типа скалярных частиц старше, чем Большой взрыв. Однако попытки доказать существование хотя бы одной из этих частиц не увенчались успехом.

Новое исследование: Протон все-таки меньше, чем считалось

Аксионы — это гипотетическая элементарная частица, которая не является дискретной, а действует как волны, текущие по всему пространству и редко взаимодействующие с нормальной материей. В частности, аксионы, как предполагается, имеют слабые, но гипотетически обнаруживаемые взаимодействия с электричеством и магнетизмом.

Главной целью нового эксперимента являлась проверка взаимодействия аксионов с антиматерией, а не с фотонами, электронами или другими частицами, с которыми работают другие исследователи.

В ходе эксперимента исследователи использовали так называемую ловушку Пеннинга — область с особой конфигурацией магнитных и электрических полей, заставляющих обычные ионы и частицы антиматерии двигаться по волнистой линии, закрученной в кольцо. Целью опыта было выяснить, отклоняется ли так спиновая прецессия — качание своеобразной магнитной оси антипротона — от предсказаний классических физических теорий.

Сколько "весит" бозон Хиггса?: физикам удалось уточнить массу частицы

Опыт показал, что аксионов, с высокой долей вероятности, не существует, говорится в исследовании.

"Мы планируем повысить точность замеров спиновой прецессии антипротона, что позволит нам наложить еще более строгие ограничения на симметрию свойств антиматерии и обычной материи. Это сделает поиски следов темной материи еще более прицельными", -  говорит Стефан Альмер, ведущий автор исследования. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Физика, Темная материя, Антиматерия, Аксионы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
02 "Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
03 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
04 ЦИК признала избранным кандидата Вятровича
05 Роналду - журналистам: Теперь можете брать интервью у других
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чрезвычайное положение: наводнение в Венеции достигло пика
Чрезвычайное положение: наводнение в Венеции достигло пика
ЦИК признала избранным кандидата Вятровича
ЦИК признала избранным кандидата Вятровича
Британия будет наказана: решение Еврокомиссии
Британия будет наказана: решение Еврокомиссии
Отношения явно не сложились: звезда &quot;убегает&quot; из Млечного пути из-за черной дыры
Отношения явно не сложились: звезда "убегает" из Млечного пути из-за черной дыры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь