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Пятница, 15.11.2019
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Отношения явно не сложились: звезда "убегает" из Млечного пути из-за черной дыры

Отношения явно не сложились: звезда "убегает" из Млечного пути из-за черной дыры
03:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Астрономы обнаружили звезду, которая покидает Млечный путь со скоростью 1 700 км/с. Кажется, ее выгоняет черная дыра!

Астрономы из Австралийского национального университета обнаружили звезду, которая покидает галактику Млечный путь с крайне высокой скоростью — более 1,7 тыс. км/с. Ученые предполагают, что она столкнулась со сверхмассивной черной дырой Стрелец А*, которая теперь изгоняет ее в межгалактическое пространство. Исследование опубликовано на сайте университета.

Исследователи обнаружили звезду с помощью 3,9-метрового телескопа в обсерватории Сайдинг-Спрингс ANU во время изучения звездных потоков в гало Млечного пути.

Объект получил название S5-HVS1. Астрономы считают, что примерно 5 млн лет назад он был частью бинарной системы, которая подошла слишком близко к сверхмассивной черной дыре Стрелец А*, расположенной в центре Млечного пути. В результате звезда-компаньон S5-HVS1 сгорела, а другая была выброшена черной дырой с очень высокой скоростью. По подсчетам исследователей, она движется в 10 раз быстрее, чем большинство объектов Млечного Пути, включая Солнце.

Самый дальний астероид Ultima Thule получил имя

Явление, которое предполагает выбрасывание звезд черной дырой, было предсказано еще 30 лет назад астрономом Джеком Хиллсом и получило название механизм Хиллса. Однако сейчас исследователям впервые удалось наблюдать его последствия.

Звезда движется так быстро, что, по прогнозам ученых, покинет Млечный путь примерно через 100 млн лет. Остаток жизни ей придется провести в межзвездном пространстве.

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Космос, Астрономия, Млечный путь, Черная дыра.
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