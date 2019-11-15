Скачать
Пятница, 15.11.2019
Разумков о "земельном референдуме": Это может произойти и раньше, чем в 2024 году
Разумков о "земельном референдуме": Это может произойти и раньше, чем в 2024 году
"Большой брат следит": Сондленд в Киеве грубо нарушил правила безопасности
"Большой брат следит": Сондленд в Киеве грубо нарушил правила безопасности
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Отношения явно не сложились: звезда "убегает" из Млечного пути из-за черной дыры
Отношения явно не сложились: звезда "убегает" из Млечного пути из-за черной дыры

Беда не приходит одна: два штамма опасных бактерий научились работать в паре

Беда не приходит одна: два штамма опасных бактерий научились работать в паре
03:53 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости науки:Плотоядные бактерии научились работать парами и это неутешительная новость для всего человечества.

Ученые выяснили, что поражающие живую плоть бактерии научились работать в тандеме, чтобы эффективно обходить защиту нашего иммунитета.

Новое исследование принесло неутешительные новости для всего человечества. Оказалось, что существует целый конгломерат бактерий, которые с огромным энтузиазмом пожирают живую плоть — разумеется, на здоровье человека это сказывается плачевно.

Так называемые "полимикробные" заболевания, вызванные взаимодействующими паразитами, бактериями, вирусами или грибами, были в поле зрения патологов в течение многих лет. Некротизирующий фасциит — одно из них, но до недавнего времени он считался результатом работы лишь одного вида бактерий.

В человеческом организме обнаружили вирус, который поражает бактерии

Оказалось, что это не так. Несколько лет назад в клинику поступил пациент с инфекцией, состоящий из двух штаммов — они действовали как один. Чтобы выяснить детали этого симбиоза, исследователи заразили лабораторных мышей мутировавшими штаммами бактерии Aeromonas hydrophila и обнаружили, что они в самом деле работают в тандеме.

"Один из штаммов вырабатывает токсин, который разрушает мышечную ткань и позволяет другому штамму мигрировать в кровеносную систему и инфицировать органы", - поясняет бактериолог Рита Колвелл из Института компьютерных исследований Университета Мэриленда.

Ученые предположили, что болезнь Паркинсона появляется в двух различных органах

Любая из множества бактерий может быть ответственна за эту ужасную болезнь. Streptococcus pyogenes является наиболее распространенным штаммом, но виды Staphylococcus, Klebsiella и Aeromonas тоже часто принимают участие в процессе.

Ключ к такому взаимодействию скорее всего кроется в наборе генов, которым обладает каждый штамм. Например, исследователи обнаружили у одного из штаммов уникальный тип системы секреции, которая помогает ему с большей вероятностью пережить атаку иммунитета и тем самым получить преимущество перед другими бактериями. У второго штамма такой системы не было, но вместо этого он был вооружен особым токсином, который отключал у клеток возможность считывать информацию о генах. Вместо они прекрасно дополняли друг друга.

Неграмотность несет большой риск развития деменции

Плохая новость в том, что подобная эффективность бактериального заражения позволяет штаммам крайне быстро внедряться в наш организм. Хорошая — в том, что, зная об этом, медики теперь могут сосредоточиться на разработке препаратов, специально нацеленных на устранение подобного рода связок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бактерии, Болезнь, Биология, Некротизирующий фасциит, Полимикробные заболевания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
02 "Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
03 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
04 ЦИК признала избранным кандидата Вятровича
05 ЕС призывает полностью реализовать Минские договоренности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чрезвычайное положение: наводнение в Венеции достигло пика
Чрезвычайное положение: наводнение в Венеции достигло пика
ЦИК признала избранным кандидата Вятровича
ЦИК признала избранным кандидата Вятровича
Британия будет наказана: решение Еврокомиссии
Британия будет наказана: решение Еврокомиссии
Рецепт дня: ленивые вареники с вишней
Рецепт дня: ленивые вареники с вишней
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь