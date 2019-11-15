Исследование: как длительные космические полеты влияют на космонавтов

Новости науки:Международная группа ученых провела исследование состояния космонавтов, которые длительное время находятся в космосе.

Исследование проводилось на 11 космонавтах, которые в среднем находились на территории МКС около 6 месяцев.

Космонавты проходили ультразвуковое исследование сосудов головы перед полетом, на 50 и 150 днях космического путешествия, а также через 40 дней после возвращения. У семи космонавтов обнаружились застойные явления и тромбы, а у некоторых эпизодическое обратное течение крови во внутренней яремной вене — крупнейшем сосуде, который выносит кровь из черепа.

Проблемы с кровоснабжением в космосе происходят из-за того, что отсутствие привычной гравитации нарушает распределение жидкостей в теле и влияет на кровоток.

При этом пока не ясно, как решить эту проблему в будущем. Сейчас уже применяются вакуумные комбинезоны для облегчения течения крови в нижних конечностях, однако в условиях длительного пребывания в космосе таких приборов недостаточно.