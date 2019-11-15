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Пятница, 15.11.2019
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На полную катушку: NASA испытало электрическую силовую установку для GateWay
NASA испытало электрическую силовую установку для GateWay

На полную катушку: NASA испытало электрическую силовую установку для GateWay

На полную катушку: NASA испытало электрическую силовую установку для GateWay
15:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Инженеры из Лаборатории реактивного движения провели испытания двигателя Aerojet Rocketdyne с усовершенствованной электрической силовой установкой AEPS.

 В ходе тестирования двигательная система, которая будет использоваться в лунной станции НАСА GateWay, впервые была запущена на полную мощность.

США начнут строительство исследовательской станции Lunar Orbital Platform — Gateway на орбите Луны в 2022 году. Станция будет создана по принципу открытой архитектуры — это значит, что разместить на ней свои жилые отсеки, модули и другие элементы может любая страна или компания.

Планируется, что двигатель будет установлен в модуле Power and Propulsion Element (PPE), в котором также будет расположена солнечная панель, способная генерировать до 60 кВт электроэнергии. AEPS будет использоваться для маневров по повышению и понижению орбиты станции.

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Двигатель работает на монотопливе — ксеноне. По словам инженеров, 5 т топлива одному двигателю хватит на 50 тыс. часов работы. В ходе испытаний двигатель работал на мощности от 4,2 кВт до 12,5 кВт (максимальное значение). Тестирование прошло успешно, говорится в сообщении НАСА.

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Все по теме:

НАСА, Двигатель, Наука, Испытания, Aerojet Rocketdyne, GateWay.
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