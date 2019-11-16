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Секрет долгой жизни раскрыт: новое исследование ученых

Секрет долгой жизни раскрыт: новое исследование ученых
10:57 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Организм супердолгожителей поддерживает иммунитет и борется с злокачественными опухолями.

У людей в возрасте 110 лет и выше наблюдается избыток специфических иммунных клеток, выяснила японская научная группа из Центра интегративной медицины в институте RIKEN и Университета Кэйо.

Ученые провели клеточных анализ у супердолгожителей - добровольцев, преодолевших 110-летний рубеж - и людей в возрасте 50-80 лет. Выяснилось, что у первой группы количество иммунных клеток было выше почти в полтора раза. При этом у них обнаружили избыток цитотоксических T-лимфоцитов, атакующих опухоли и клетки, пораженные внутриклеточными паразитами, к которым относятся вирусы и некоторые виды бактерий.

Исследователи отмечают, что обычно цитотоксическими оказываются клетки с маркерами CD8, но в данном случае это были CD4-положительные Т-лифоциты. У более молодых участников эксперимента количество Т-клеток с CD4 было относительно мало. Именно благодаря таким CD4 T-лимфоцитам, которые у обычных людей встречаются достаточно редко, организм супердолгожителей поддерживает иммунитет и борется с злокачественными опухолями.

Литий способен нейтрализовать повреждения при лечении опухолей мозга

"Это чрезвычайно интересно, так как дало нам новое понимание, каким образом организм людей, которые живут очень долго, защищается от инфекций и рака", - сказал один из членов научной группы Пьеро Карнинчи.

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Долгая жизнь, Секрет долгой жизни, Супердолгожители, Пьеро Карнинчи.
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