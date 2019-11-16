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Летучие мыши не зависят от собственных микробов

Летучие мыши не зависят от собственных микробов
14:38 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые не нашли общих приспособлений к взаимодействию с теми или иными бактериями у млекопитающих.

Ученые проанализировали состав бактерий в организме летучих мышей из разных концов Африки и обнаружили, что они довольно сильно отличаются от симбионтов остальных млекопитающих. Кроме того, разница в наборе микробов не зависела от эволюционного расстояния между видами летучих мышей. Это может означать, что они не так сильно зависят от своих бактерий, как другие млекопитающие. Работа опубликована в журнале mSystems.

У летучих мышей немало уникальных для млекопитающих свойств: помимо умения летать они известны своим долголетием, способностью переносить множество вирусов без вреда для здоровья, повышенной температурой тела и пониженной активностью иммунитета. Многие из этих физиологических параметров у млекопитающих связаны с деятельностью кишечных микробов - например, они могут регулировать уровень иммунной агрессии в организме.

Группа ученых под руководством Джека Гилберта (Jack Gilbert) из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела масштабную перепись микроскопических симбионтов у африканских летучих мышей. Исследователи собрали образцы бактерий из кишечника, из ротовой полости и с кожи 497 летучих мышей из девяти разных семейств. Особей вылавливали по всему континенту в разных средах обитания, от прибрежных до горных областей.

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Ученые обнаружили, что набор бактерий во рту и на коже летучих мышей в целом похож на остальных млекопитающих, а вот обитатели кишечника сильно отличаются. У млекопитающих чаще преобладают представители группы Firmicutes, а у летучих мышей - группы Proteobacteria. Известно, что протеобактерии доминируют в кишечнике птиц, поэтому можно предположить, что эту особенность летучие мыши приобрели вместе с полетом.

Затем исследователи попробовали установить корреляцию между набором бактерий, рационом, местом обитания и таксономической принадлежностью летучих мышей. Они обнаружили, что еда позволяет объяснить менее пяти процентов разнообразия кишечных микробов. Географическая принадлежность животных позволила объяснить до десяти процентов разнообразия. 

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Интересным было то, насколько микробный состав различался у разных групп мышей. Несмотря на то, что он был сильно похож у особей одного вида, у разных видов различия были не пропорциональны степени их родства. Иными словами, у больших групп - родов и семейств - летучих мышей ученые не нашли общих приспособлений к взаимодействию с теми или иными бактериями. Из этого они заключили, что летучие мыши в меньшей степени зависят от своих симбионтов, а те не играют ключевой роли в их физиологических функциях.

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Летучие мыши, Микробы.
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