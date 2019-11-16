Летучие мыши не зависят от собственных микробов

Новости науки:Ученые не нашли общих приспособлений к взаимодействию с теми или иными бактериями у млекопитающих.

Ученые проанализировали состав бактерий в организме летучих мышей из разных концов Африки и обнаружили, что они довольно сильно отличаются от симбионтов остальных млекопитающих. Кроме того, разница в наборе микробов не зависела от эволюционного расстояния между видами летучих мышей. Это может означать, что они не так сильно зависят от своих бактерий, как другие млекопитающие. Работа опубликована в журнале mSystems.

У летучих мышей немало уникальных для млекопитающих свойств: помимо умения летать они известны своим долголетием, способностью переносить множество вирусов без вреда для здоровья, повышенной температурой тела и пониженной активностью иммунитета. Многие из этих физиологических параметров у млекопитающих связаны с деятельностью кишечных микробов - например, они могут регулировать уровень иммунной агрессии в организме.

Группа ученых под руководством Джека Гилберта (Jack Gilbert) из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела масштабную перепись микроскопических симбионтов у африканских летучих мышей. Исследователи собрали образцы бактерий из кишечника, из ротовой полости и с кожи 497 летучих мышей из девяти разных семейств. Особей вылавливали по всему континенту в разных средах обитания, от прибрежных до горных областей.

Ученые обнаружили, что набор бактерий во рту и на коже летучих мышей в целом похож на остальных млекопитающих, а вот обитатели кишечника сильно отличаются. У млекопитающих чаще преобладают представители группы Firmicutes, а у летучих мышей - группы Proteobacteria. Известно, что протеобактерии доминируют в кишечнике птиц, поэтому можно предположить, что эту особенность летучие мыши приобрели вместе с полетом.

Затем исследователи попробовали установить корреляцию между набором бактерий, рационом, местом обитания и таксономической принадлежностью летучих мышей. Они обнаружили, что еда позволяет объяснить менее пяти процентов разнообразия кишечных микробов. Географическая принадлежность животных позволила объяснить до десяти процентов разнообразия.

Интересным было то, насколько микробный состав различался у разных групп мышей. Несмотря на то, что он был сильно похож у особей одного вида, у разных видов различия были не пропорциональны степени их родства. Иными словами, у больших групп - родов и семейств - летучих мышей ученые не нашли общих приспособлений к взаимодействию с теми или иными бактериями. Из этого они заключили, что летучие мыши в меньшей степени зависят от своих симбионтов, а те не играют ключевой роли в их физиологических функциях.