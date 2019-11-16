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Физики исследовали совершенно новое состояние вещества

Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
21:02 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Физики из Университета Брауна открыли новое состояние вещества - способность куперовской пары проводить электричество подобно металлам.

Куперовские пары названы в честь Леона Купера, профессора физики, который получил в 1972 году Нобелевскую премию за описание их роли в обеспечении сверхпроводимости.

Сопротивление создается, когда электроны при движении ударяются об атомную решетку материала. Но когда электроны объединяются, чтобы стать куперовскими парами, они подвергаются серьезной трансформации — они начинают действовать как бозоны.

Такое поведение позволяет парам Купера координировать свои движения с другими куперовскими парами таким образом, чтобы уменьшить сопротивление до нуля, обеспечив тем самым сверхпроводимость.

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Теперь физики выяснили, что куперовские пары могут находиться больше, чем в двух состояниях — либо свободно скользить, создавая сверхпроводящее состояние, либо создавать изолирующее состояние. Ученые определили, что пары также могут проводить электричество с некоторым количеством сопротивления — по аналогии с тем, как это делают металлы.

В исследовании говорится, что это совершенно новое состояние материи, которое потребует отдельного теоретического описания. 

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Физика, Наука, Вещество, Физики, Состояние вещества, Куперовские пары.
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