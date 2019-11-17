Ученые обнаружили более 140 новых знаков на плато Наска

Новости науки:На плато Наска в Перу нашли 143 новых геоглифа.

Технология искусственного интеллекта помогла ученым из Японии обнаружить почти 150 новых геоглифов на плато Наска в Перу.

Об этом сообщает NHK.

«Группа японских ученых, которая проводит исследования на плато Наска в Перу, обнаружила 143 новых геоглифа. Об этом объявила группа ученых из университета Ямагата во главе с профессором Масато Сакаи», - говорится в сообщении.

Как отмечается, найденные геоглифы (нанесенные на землю геометрические или фигурные узоры) представляют собой изображения людей, птиц, животных - в том числе котов.

Ученые сообщили, что для анализа полученных данных они использовали технологию искусственного интеллекта, разработанную одной из компаний, работающих в сфере информационных технологий.