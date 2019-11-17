Способны на большее: ученые научили роботов делать выводы

Новости науки:Исследователи из нескольких мировых университетов придумали новую систему обучения роботов.

С помощью нее устройства могут рассуждать о тех действиях, которым их хотят обучить, и не копировать бесполезные движения. Этот подход повысил обучаемость на 20%.

Наблюдая за действиями людей, роботы могут научиться простым действиям, например, перенести предмет из одного места в другое. Но имитация не позволяет роботам учиться более сложным задачам.

Для решения этой проблемы исследователи из Вашингтонского, Стэнфордского, Иллинойсского университетов предложили систему "обратного планирования" — роботы отслеживают движения, чтобы понять намерения человека. Ученые, проведя серию видеотестов, отметили, что их подход, основанный на рассуждениях и выводах о действиях, повышает обучаемость более чем на 20%.

Чтобы проверить, как работает эта система, роботы смотрели, как люди готовили блюдо. Ученые записали в общей сложности четыре демонстрации для каждой задачи, а затем разделили задачи на два блока — 12 для обучения работе с системой и 12 для тестирования.

Исследователи утверждают, что их модель смогла обучить роботов рассуждать о движении объектов и перемещении людей. При этом несколько бессмысленных действий, которые были на демонстрациях, роботы сочли бесполезными и не повторяли.