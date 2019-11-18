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Почему древние египтяне приносили птиц в жертву

Почему древние египтяне приносили птиц в жертву
06:27 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Twitter

Новости науки:Стало известно ради чего древние египтяне мумифицировали птиц.

Тайны египетских пирамид всегда манили археологов всего мира, надеющихся внести свою лепту в раскрытие загадок древних цивилизаций. Так, одним из наиболее непонятных и странных обрядов при захоронении высокопоставленного лица была массовая мумификация птиц вида Thresciornis aethiopicus или африканских ибисов. Спустя несколько тысяч лет после того, как были совершены последние мумификации, ученым наконец-то удалось пролить свет на не дававшую им покоя древнюю тайну.

Зачем египтяне приносили птиц в жертву?

Как сообщает портал newsweek.com, египтяне имели обычай приносить в жертву птиц вида Thresciornis aethiopicus в честь бога Тота, который часто изображается на фресках как человек с головой ибиса. Столь странный облик древнеегипетского божества связан с сезонными разливами реки Нил, которые часто были ознаменованы массовым прилетом африканских ибисов. Будучи почитаемыми древними египтянами, небольшое число птиц могло обитать в храмах, становясь после своей смерти объектами для мумификации.

Ибисы, которые были принесены в жертву перед мумификацией, были найдены сложенными от пола до потолка вдоль километров катакомб в основных исторических местах Египта. Несмотря на то, что в катакомбах сохранилось огромное количество мумифицированных птиц, у исследователей долгое время не было доказательств, дающих ключ к разгадке того, как египтяне собрали такое ошеломляющее количество ибисов.

Некоторые исторические тексты указывают на то, что египтяне, возможно, разводили этих птиц в промышленных масштабах в специальных, долгосрочных помещениях, расположенных рядом с храмовыми комплексами или внутри них. На самом деле, в одном из отрывков письма жреца Себеннитоса, жившего во втором веке до нашей эры, говорится о том, как он регулярно кормил тысячи священных ибисов «клевером и хлебом».

Для того, чтобы выяснить, как египтяне добывали птиц для жертвоприношения и мумификации, команда под руководством Салли Васиф из Университета Гриффита в Австралии проанализировала полный набор генов, присутствующих в клетке или организме 14 священных мумий Ибиса, датируемых примерно 2500 годами назад. Сравнив полученные данные с современными образцами, исследователи пришли к выводу о том, что египтяне действительно одомашнивали ибисов в течение длительного периода времени.

Раскрыто загадочное содержимое древнеегипетской мумии

Священные ибисы были не единственными животными, которых египтяне мумифицировали. Так, исследователи обнаружили множество таких мумифицированных домашних животных, как собаки, кошки, обезьяны и даже соколы, змеи и крокодилы. Столь необычная практика существовала не только из-за идеи о различных воплощениях богов на Земле, но и для того, чтобы как можно дольше сохранить тела любимых домашних питомцев, скончавшихся раньше времени.

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Египет, Ученые, Птицы, Археологи, Мумия, Тот.
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