Раскрыто загадочное содержимое древнеегипетской мумии

Новости науки:Рентген помог все-таки выяснить содержимое саркофага.

Французские ученые Национального института превентивных археологических исследований изучили древнеегипетскую мумию кошки и выяснили, что находится внутри нее с помощью рентгеновского сканирования.

Исследователи на основе рентгеновских снимков создали 3D-реконструкцию мумии, возраст которой становит 2500 лет. Такие модели были изучены с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.

Отметим, что внутри древнеегипетских мумий кошки находятся останки сразу нескольких кошек. Также ученые заметили три хвоста и пять задних лап, а у одной из кошек череп был заменен на текстильный шарик.

По мнению ученых, бальзамирование сразу нескольких животных, возможно, являлось распространенной практикой.

Как сообщалось ранее, Если верить данным Вавилонского астрономического дневника, Александр Македонский умер между вечером 10 июня и вечером 11 июня 323 года до нашей эры. Эксперты до сих пор не могут однозначно сказать, что стало причиной его смерти. В разное время выдвигались многочисленные предположения: болезнь печени, малярия, пневмония, отравление. Одной из наиболее правдоподобных версий исследователи считали тиф.