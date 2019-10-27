Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
"Слова приведут к гневу": Вакарчук предупредил Зеленского
"Слова приведут к гневу": Вакарчук предупредил Зеленского
"Стыдно": Сенцов отреагировал на встречу Зеленского с добровольцами в Золотом
"Стыдно": Сенцов отреагировал на встречу Зеленского с добровольцами
Десна нанесла Львову сокрушительное поражение в матче УПЛ
Десна нанесла Львову сокрушительное поражение в матче УПЛ
Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие
Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие

У них был огонь: ученые опровергли популярную теорию о вымирании неандертальцев

У них был огонь: ученые опровергли популярную теорию о вымирании неандертальцев
18:27 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Фейсбук

Новости науки:Опровергнута причина исчезновения неандертальцев.

Новые геохимические исследования свидетельствуют о том, что неандертальцы умели добывать огонь. Считается, что это умение было присуще исключительно виду Homo Sapiens, что и позволило нам выживать и развиваться. А неандертальцы без собственного огня вымерли. Но нет — их сгубило нечто иное.

Как показало новое исследование, опубликованное в Scientific Reports, неандертальцы тоже умели разводить огонь. Используя углеводородный и изотопный анализ, ученые из Университета Коннектикута доказали, что некоторые неандертальцы, использующие огонь, не могли добыть его во время лесных пожаров, а значит единственным возможным способом для них получить огонь остается самостоятельное разведение.

"Предполагалось, что самостоятельное разведение огня является достижением человека разумного, но теперь мы знаем, что его могли разводить и другие древние люди, такие как неандертальцы. Так что, возможно, мы не такие особенные", — говорит соавтор нового исследования и доцент антропологии Университета Коннектикута Даниэль Адлер.

NASA запускает проект по поиску внеземной жизни

Мы знаем, что неандертальцы использовали огонь. Об этом говорят археологические исследования, в ходе которых были обнаружены остатки костров и обугленные кости животных. Существуют также доказательства того, что неандертальцы имели необходимые материалы для разведения огня — куски диоксида марганца (частицы этого материала могут воспламеняться при более низких температурах, чем другие материалы). Но во Франции появление огня у неандертальцев объясняют лесными пожарами, вызванными ударами молний. Это позволяет утверждать, что неандертальцы не могли разводить огонь самостоятельно.

В рамках нового исследования Даниэль Адлер и его коллеги пытались проверить эту гипотезу — то есть определить, действительно ли использование огня неандертальцами обусловлено только природными пожарами.

Смерть Александра Македонского: установлена возможная причина гибели великого полководца

Важным компонентом этого исследования являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они высвобождаются при сжигании органических материалов, и могут многое рассказать археологам. ПАУ бывают двух видов: легкие и тяжелые. Легкие переносятся на огромные расстояния, в то время как тяжелые остаются на месте костра. В ходе исследования ученые проанализировали легкие ПАУ, найденные в знаменитой неандертальской пещере Лусакерт в Армении, и тяжелые ПАУ, обнаруженные вне пещеры, доказывающие наличие лесных пожаров. Ученые также изучили изотопы окаменелых растений, чтобы определить, каким был климат в те времена.

Всего было проанализировано 18 осадочных слоев пещеры Лусакерт, рассказывающие историю периода от 60 000 до 40 000 лет до нашей эры. Тяжелые ПАУ, найденные в этих слоях, наряду с другими археологическими данными, указывают на постоянное наличие огня в пещере. Однако в тот же период времени пожары за пределами пещеры были редким явлением. Более того, изотопные данные не указывают на благоприятные для возникновения пожаров условия, наподобие засухи. Это позволяет поставить под сомнение гипотезу о том, что неандертальцы использовали исключительно огонь лесных пожаров. Новые данные указывают на самостоятельное разведение огня этими древними людьми.

Коллективное движение: ученые объяснили муравьиные пробки

То, что неандертальцы могли разжигать огонь, говорит об их способности мыслить абстрактно. Об этом свидетельствуют и наскальные рисунки. Они также изготавливали разного рода орудия и даже клей. То есть неандертальцы были довольно изобретательны и трудолюбивы. Более того, им удалось выживать в Евразии на протяжении 360 000 лет. Если раньше их вымирание можно было объяснить неумением самостоятельно разводить огонь, то теперь ученым придется искать новые причины исчезновения целого вида людей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Неандертальцы, Биология, Палеонтология, Антропология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Детоксикация: 5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм
02 Влияет ли группа крови на характер человека?
03 "Слова приведут к гневу": Вакарчук предупредил Зеленского
04 Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
05 Мисс 50+: в Германии выбрали самую красивую женщину за 50
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепла не будет: синоптики дали прогноз на начало недели
Тепла не будет: прогноз погоды на начало недели
СМИ: внедорожник главы Чернигова попал в ДТП
СМИ: внедорожник главы Чернигова попал в ДТП
Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
&quot;Он - легенда&quot;: Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)
"Он - легенда": Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь