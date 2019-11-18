"Внеземной жизни нет": биологи совершили новое открытие

Новости науки:Биологи ответили на вечный вопрос: Существует ли жизнь на других планетах?

Вулкан Даллол в северной Эфиопии — одно из самых инопланетных мест на Земле, чей раскаленный пейзаж окружает неземная зелень и яркий желтый цвет гидротермальных бассейнов, считающиеся одними из самых экстремальных сред на нашей планете. Несмотря на всю свою живописность, окрестности вулкана являются крайне опасным местом для существования даже тех живых организмов, которые уже давно и успешно смогли приспособиться к выживанию в сверхгорячих и сверкислотных условиях некоторых мест нашей планеты. Как сообщает информационный портал livescience.org, именно этот факт может коренным образом изменить представление ученых о возможности наличия жизни на других планетах, полностью перечеркнув надежды человечества на обретение “братьев по разуму”.

Есть ли жизнь на других планетах?

Для того, чтобы выяснить, может ли жизнь существовать в одном из самых экстремальных мест нашей планеты, исследователи взяли пробы из нескольких бассейнов воды, расположенных вблизи вулкана Даллол. Известно, что местные водоемы, содержащие высокую концентрацию соли, отличаются друг от друга рядом немаловажных параметров, среди которых наиболее значимыми выступают температура, кислотность и щелочность. В ходе проведения химического анализа водоемов выяснилось, что некоторые из них переполнены хлоридом натрия, в то время как другие содержали высокую концентрацию соли на основе магния, которая способна разрушить клеточную мембрану живых организмов.

В столь экстремальных условиях, отличавшихся высоким уровнем кислотности и содержанием солей магния, исследователи не смогли обнаружить никаких следов живых микроорганизмов, что может говорить о том, что наличие на планете воды в жидком виде не делает ее потенциально обитаемым местом. Вместе с тем, используя электронные микроскопы, исследователи смогли обнаружить присутствие в водоемах так называемых биоморфов или минеральных осадков, имитирующих крошечные клетки. Аналогичные неживые структуры ученые могут найти и на Марсе, ошибочно приняв их за микроокаменелости.

Несмотря на столь удручающие результаты, в настоящее время ученые выделяют сразу несколько планет, на которых может развиться гипотетическая жизнь. Наиболее жизнепригодной из всех считается планета Kepler-62e, чей индекс схожести с Землей составляет 0,83 из 1,00. Несмотря на то, что планета удостоилась столь высокого признания, ее большие размеры и довольно низкая плотность делают Kepler-62e полностью покрытым водой миром с каменистым дном и средней температурой на поверхности, приблизительно равной 17 градусам по Цельсию.

Несмотря на то, что на экзопланете найдено большое количество воды, исследование специалистов из испанского Центра астробиологии относительно наличия жизни рядом с вулканом Даллола в Эфиопии может нарушить планы ученых найти хотя бы простейшую жизнь в этом удаленном от нас на 1200 световых лет мире.

Аналогичной экзопланетой может оказаться и Kepler-22b, чей индекс подобия Земле в настоящее время составляет 0,75. Расположенная в 620 световых годах от нашей планеты, Kepler-22b представляет собой огромный океан с небольшим ядром в центре. О возможности существования жизни в таком масштабном океане долгое время велись дискуссии, однако для того, чтобы признать или опровергнуть возможность ее наличия, астрономам еще только предстоит изучить состав ее атмосферы с помощью телескопа Джеймса Уэбба, чей запуск в космическое пространство намечен в марте 2021 года.