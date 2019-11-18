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Сколько лет вашему лучшему другу: формула пересчета возраста собак в человеческий

Сколько лет вашему лучшему другу: формула пересчета возраста собак в человеческий
10:59 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки:Биологи нашли точную формулу для пересчета возраста собак в человеческий.

Исходя из того, что средняя продолжительность жизни человека составляет около 70 лет, а собаки — около 10, широко распространен нехитрый способ «пересчитать» один возраст в другой, просто умножив или разделив на семь. Однако никакой надежной основы у этого метода нет. Зато есть она у нового подхода, предложенного командой профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Трея Айдекера (Trey Ideker).

Авторы опираются на современное понимание эпигенетических процессов, развивающихся с возрастом: ДНК постоянно накапливает химические модификации. Присоединенные к определенным ее участкам метильные группы помогают настраивать и контролировать работу генома в зависимости от конкретных условий и опыта. И они же, как песочные часы, позволяют оценить биологический возраст. У людей уже выявлена связь между возрастом и накоплением эпигенетических модификаций. Теперь такая работа проделана и для собак; о ней ученые пишут в статье, размещенной в открытой онлайн-библиотеке препринтов bioRxiv.

Стоит заметить, что собаки отличаются большим разнообразием пород разных размеров, характера и так далее. Исследование Айдекера и его коллег проведено исключительно на лабрадорах: было отобрано 104 животных в возрасте от четырех недель до 16 лет. Анализ показал, что, как и у людей, с возрастом ДНК собак накапливает метильные группы, причем некоторые гены, у которых этот процесс особенно выражен, были общими для обоих видов. Собственно, именно поиски общих закономерностей «возрастного» метилирования у млекопитающих были целью исследования.

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Авторы проследили за характерными изменениями, которые могли бы провести параллели между определенными возрастами у разных видов. Это и позволило им найти формулу для пересчета одних лет в другие: человеческий возраст = 16 * ln (возраст собаки) + 31. Уже само по себе присутствие в формуле натурального логарифма говорит о том, что оба возраста соотносятся нелинейно. Так, годовалый лабрадор «равен» 31-летнему человеку, пятилетний — 57-летнему, а восьмилетний — 64-летнему. По ссылке вы сможете найти калькулятор с расчетами для одного года, но, заменив эту цифру на свою, можно получить нужный результат.

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Все по теме:

Собака, Формула, Домашние животные, Возраст, Биология, Питомцы, Домашние любимцы.
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