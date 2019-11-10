Почему же кошек называют домашними лекарями?

1 Согревают в холода Часто мучаетесь от холода? Заведите кошку породы сфинкс. Эта бесшёрстная кошка согреет своего владельца в любую погоду, ведь у этой усатой грелки чрезвычайно высокая температура тела – 42 градуса. А поскольку сфинксы полностью лишены шерсти, их можно назвать идеальными питомцами для аллергиков.

2 Спасают от инфаркта Особенно полезны коты сердечникам мужского пола. Учёные из США утверждают, что содержание дома кошки может снизить риск возникновения инсультов и инфарктов у представителей сильного пола на 20%. Исследование охватило 10 000 человек в возрасте от 40 до 80 лет. 70% мужчин, доживших до 85‑летнего возраста, держали кошек. По словам биологов, это обусловлено положительными эмоциями, возникающими при длительном общении с пушистым другом. А вот на женщин кошки влияют не так сильно. Специалисты полагают, что дело в том, что дамы чаще дают выход негативным эмоциям и потому меньше нуждаются в усатых терапевтах. Однако сами женщины с этим утверждением не согласны. По статистике, 53% женщин предпочитают кошек другим домашним питомцам. Среди мужчин кошатников меньше – всего лишь 40%.

3 Защищают от аллергии Наличие в доме кошки защищает ребёнка от аллергии в будущем. Всё дело в привычке. Когда малыш растёт в тепличных условиях, он не встречается с аллергеном и его иммунитет не проходит своеобразной тренировки. Однако речь идёт о тех случаях, когда домашний любимец находится в доме с первых дней жизни малыша. Если зверь появится позже, аллергия может возникнуть.

4 Укрепляют кости Возможно, кошачье мурлыканье способствует профилактике остеопороза. По мнению специалистов, частота и вибрация кошачьего урчания благоприятно сказывается на состоянии костей. Учёные из США провели эксперимент с цыплятами. Птиц ежедневно на 20 минут помещали на вибрирующую подставку, которая воссоздавала мурлыканье кошки. Цыплята, на которых воздействовали звуком, быстрее росли и отличались большей прочностью костей по сравнению с контрольной группой. Учёные предполагают, что аналогичным образом звук кошачьего мурлыканья может действовать и на людей.

5 Продлевают жизнь Учёные из Германии исследовали здоровье более 3000 пожилых людей. Среди испытуемых были те, кто держал кошек, и те, кто обходился без домашних любимцев. Оказалось, что кошатники в среднем живут на 10,3 года дольше, чем те, у кого кошек нет.