Странный резонанс: новые данные о спутниках Нептуна (Видео)

Новости науки:У спутников Нептуна обнаружили странный орбитальный резонанс.

Международная группа астрономов в результате анализа данных зонда "Вояджер-2" и телескопа "Хаббл" установила, что два внутренних спутника Нептуна, Наяда и Таласса, находятся в очень странном резонансе — 73:69. Это означает, что наблюдатель с Таласса увидит, что Наяда движется по зигзагообразной траектории. Исследование опубликовано на сайте НАСА.

У Нептуна 14 спутников, которые имеют почти круговые орбиты и вращаются в области, равной трети расстояния от Земли до Луны. Самый крупный из них — Тритон, а самый дальний — Несо, который вращается на расстоянии в 74 млн км от планеты.

В новом исследовании астрономы попытались уточнить орбиты спутников Нептуна, используя данные о научных наблюдениях, собранные с 1981 по 2016 годы, а также снимки зонда "Вояджер-2" и телескопа "Хаббл". Исследование показало, что спутник Гиппокамп находится почти в орбитальном резонансе с Протеем (13:11) — другими словами, первый совершает вокруг Нептуна 13 оборотов за то же время, за которое второй успевает совершить лишь 11.

Дальнейшие наблюдения показали, что Наяд и Таласс находятся в очень странном резонансе — пока Таласс совершает 69 оборотов вокруг Нептуна, Наяд успевает совершить 73.

Такая разница выглядит странной из-за небольшого расстояния между спутниками — всего 1 850 км. На практике оно приводит к тому, что для наблюдателя с Таласса движение Наяда будет иметь очень странную зигзагообразную форму.