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Создана первая карта поверхности Титана
Создана первая карта поверхности Титана

Создана первая карта поверхности Титана

Создана первая карта поверхности Титана
10:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Ранее ученые уже составляли карты отдельных участков и интересных деталей поверхности, но теперь удалось охватить спутник целиком.

Глобальная карта показывает поверхность Титана от экваториальных дюн до полярных морей — и поможет в выборе цели для будущей космической миссии.

Крупнейший спутник Сатурна Титан по-своему ближе к Земле, чем даже Марс. Со стороны трудно рассмотреть что-либо под его плотной оранжево-бурой атмосферой. Однако зонд Cassini изучил Титан вблизи, обнаружив, что на его поверхности развиваются активные и сложные геологические процессы. Реки текут и впадают в озера и моря, испаряются и образуют облака, которые проливаются дождями.

Не считая Земли, это единственное в Солнечной системе тело, где существует круговорот жидкости. Правда, на Титане слишком холодно и вода постоянно остается в виде льда. Ее роль выполняют легкие углеводороды — в основном метан. Неудивительно, что спутник привлекает огромный интерес, на него нацелены разработчики ряда перспективных миссий, и без карты им не обойтись.

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Розали Лопес (Rosaly Lopes) из Лаборатории реактивного движения NASA и ее коллеги составили такую карту на основе радарных наблюдений, которые Cassini провел между 2004 и 2017 годом, совершив более 120 пролетов близ Титана. Кроме того, использовались данные оптической и ИК-съемки. Результаты этой работы ученые представили в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy. 

Сразу бросается в глаза концентрация дюн (не песчаных, а состоящих из смерзшейся органики) в районе экватора. Умеренные широты представлены в основном обширными равнинами, которые кое-где пересекают холмы и отдельные участки лабиринтов — запутанных сетей каньонов. Метановые озера и моря сконцентрированы в основном у полюсов. Такая карта, несомненно, поможет разработчикам будущих миссий для изучения этого удивительного спутника.

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Титан, Исследования, Наука, Карта поверхности Титана, Поверхность Титана.
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