Найдет новый способ очистки крови от раковых клеток: как именно он работает

Новости науки:Ученые утверждают, что все заболевания крови можно лечить путем очищения крови от инородных тел и без применения токсичных препаратов.

В частности, способ планируют применять в борьбе с сепсисом, малярией и лейкемией. Специалисты из Великобритании предлагают новый способ очистки крови. Процесс фильтрации крови подобен диализу. Планируется, что такой способ повысит эффективность лечения многих заболеваний: сепсиса, малярии и даже рака.

Наиболее опасные заболевания крови имеют совершенно разное происхождение.

В частности, к сепсису приводит заражение бактериями, малярию провоцирует плазмодий, а лейкемия связана с размножением раковых клеток.

Как работает способ очистки крови

Автор исследования Фродшем предлагает вводить в кровь магнитные частицы, прикрепленные к поверхности раковых, бактериальных или зараженных паразитами клеток. А потом, такие клетки можно будет притянуть магнитом и удалить из организма.

Вероятно, это поможет лечить множество заболеваний крови без применения препаратов, которые как известно, часто имеют побочные токсические воздействия.

Таким образом, процедура напоминает диализ - у пациента берут кровь, извлекают из нее инородные клетки и возвращают обратно.

Процесс займет два-четыре часа. Уже после нескольких сеансов концентрация болезнетворных агентов в крови снизится, а иммунная система справится с ними самостоятельно.

Авторы также отмечают, что такой способ действительно является эффективным в борьбе с сепсисом и малярией. Для лечения лейкемии одной очистки крови будет мало - необходимо будет уничтожить источник злокачественных клеток в костном мозге.

Технология получила название MediSieve, испытания планируют начать в ближайшее время. В случае успешных результатов, эксперименты по лечению малярии стартуют в 2020 году, а сепсиса - в 2021.