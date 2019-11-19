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Склонность к спорту у детей можно обнаружить благодаря генетическим тестам

Склонность к спорту у детей можно обнаружить благодаря генетическим тестам
18:40 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Международная группа ученых разрабатывает генетические тесты, которые смогли бы найти у детей склонности к спорту.

В международной команде ученых сейчас более 50 человек из России, Великобритании, Польши, Японии, Австралии и США, которые работают в 30 лабораториях по всему миру.

Изначально ученые работают со сборными командами своих стран, поскольку им нужны образцы именно успешных профессиональных спортсменов. В их геномах они ищут общие особенности, которые помогли им стать лучшими в своем деле.

В будущем ученые смогут сравнивать геномы детей с ДНК профессиональных спортсменов, чтобы определить склонности и таланты к отдельным видам спорта. Например, если у ребенка ДНК схожи с генами спринтеров, значит, он сможет преуспеть в тех видах спорта, где нужно быстро двигаться.

"Основная тема — это выявление наследственной обусловленности спортивного таланта и разработка такого теста, который позволит в будущем определять, в каких видах спорта ребенок может быть успешен. Второе направление ориентировано на действующих спортсменов, которым нужно помочь в выборе наиболее эффективной методики тренировки", - разработчик проекта Ильдус Ахметов.

Способны на большее: ученые научили роботов делать выводы

Ученые отмечают, что в точности невозможно назвать один вид спорта, в котором ребенок будет успешен. Как правило, ребенок может быть склонен к 20 видам спорта из 100 существующих. 

При этом сейчас точность теста спортивной успешности составляет 35%, в ближайшем будущем ученые намерены повысить этот показатель до 70%.

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Спорт, Наука, ДНК, Гены, Анализ ДНК.
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