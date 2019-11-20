Уникальный ритуал: в Эквадоре обнаружено давнее захоронение младенцев

Новости науки:Археологи нашли останки двух младенцев, похороненных в шлемах из черепов других детей.

Международная группа археологов в ходе раскопок в Эквадоре обнаружила следы ритуала возрастом около 2,1 тыс. лет. Во время него младенцев хоронили в шлемах, сделанных из черепов других детей. Находка описана в журнале Latin American Antiquity.

Останки восьми младенцев, одного ребенка и двух взрослых были обнаружены в небольших курганах в ходе раскопок в 2014–2016 годах. Вокруг них были выложены ракушки и каменные фигурки, что является обычным делом для захоронений в этом регионе. Чего нельзя сказать о том, что черепа двух младенцев находились в шлемах, изготовленных из черепов других, более старших, детей. Такой ритуал погребения до сих пор не встречался нигде в мире.

По оценкам исследователей, первому ребенку на момент смерти было около 18 месяцев. На его голову был надет шлем, изготовленный из черепа ребенка возрастом 8–12 лет.

"Черепа довольно хорошо сохранились, хотя и рассыпались на фрагменты в результате эрозионных процессов. Наружные черепа имели прямые края, это говорит о том, что они были специально выделаны для этого ритуала" -Сара Дженгст, ведущий автор исследования.

Археологи предполагают, что целью ритуала была защита душ младенцев от злых духов, поскольку голова и лицо в доколумбовской Южной Америке являлись сильным символом идентичности человека.

В ближайшее время исследователи намерены провести анализ ДНК, чтобы выяснить, имели ли погребенные младенцы родственные связи с детьми, из черепов которых были изготовлены их шлемы.