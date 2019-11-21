Обнаружено маслопоедающую бактерию нового типа

Новости науки:Такой тип маслопожирающих бактерий известен ученым уже достаточно давно – его находили в разных местах на планете.

Сегодня исследователи и специалисты по микробиологии из Университета Восточной Англии выпустили научную статью, посвященную рассмотрению их весьма необычной находке на глубине в 36,000 футов под уровнем моря – речь идет о нахождении довольно плотной заселенности особой бактерии в Марианской впадине, которая умеет эффективно уничтожать и пожирать углеводороды. А углеводороды являются основным компонентом различных маслосодержащих веществ и материалов, так как газ и бензин, что может впоследствии привести к концептуально новому типу методологии изучения и использования данных бактерий в промышленности.

Что отличает текущее исследование от всех аналогичных, так это то, что такие же бактерии были обнаружены на самой глубине Марианской впадины, чья глубина превышает длину горы Эверест, а сама впадина изучена учеными меньше, чем даже Марс, лежащий от нас по другую сторону Солнечной системы.

Таким образом, нахождение этих бактериальных групп, способных уничтожать углеводороды, повергло исследователей из Великобритании в немалое удивление, в особенности из-за того, что окружающие условия Марианской впадины мало подходят для поддержания жизни столь высокоактивных бактерий.

Как говорят сами исследователи, пока что еще рано говорить о каких бы то ни было результатах и выводах относительно находки, однако они предполагают, что наличие данных бактерий объясняется прежде всего тем, что они сами являются продуктом жизнедеятельности подводных микроорганизмов и существ побольше.

Кроме того, на глубине в 19,000 футов ученые обнаружили следы присутствия активных углеводородов, преимущественно на поверхности подводных скал и камней – что позволяет в некотором роде подтвердить предыдущую теорию о том, что аналогичные микроорганизмы могут быть найдены на еще большей глубине. Хотя пока что это кажется довольно сомнительным, ученые из Восточной Англии не сдаются в своих поисках и стремятся найти подобные доказательства.