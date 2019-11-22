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Проблемы новой эпохи: "зависание" в интернете чревато развитием депрессии

Проблемы новой эпохи: "зависание" в интернете чревато развитием депрессии
05:51 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости науки:Ученые подтвердили наличие риска развития депрессии от интернета.

Чувство сильной тревоги и депрессия становятся серьезной проблемой для молодого поколения ирландцев. Об этом свидетельствует исследование, проведенное школой психологии при Университетском колледже Дублина (UCD) совместно с национальной службой психического здоровья Jigsaw ("Джигсоу").

Опрос проводился среди возрастной категории от 12 до 25 лет, в нем участвовали 19 тысяч молодых ирландцев. Сравнив нынешние результаты с итогами исследования 2012 года, психологи зафиксировали заметный рост - примерно в два раза - числа респондентов, которые жаловались на высокий уровень тревожности и депрессию. Среди детей и подростков в возрасте 12 - 18 лет таких оказалось 22%, от 18 до 25 лет - 26%. Ученые также указали на прямую связь показателей психического здоровья у детей и подростков с тем, сколько времени они проводят за монитором компьютера - в Интернете и соцсетях.

У тех, кто находится в Сети менее двух часов в день, риск тревожных и депрессивных состояний намного ниже, указывается в докладе. Три часа и более, проводимые за экраном ежедневно, почти всегда сопряжены с низким уровнем физической активности, уменьшением времени на сон и как следствие - частыми депрессиями, подавленным или беспокойным состоянием. Среди опрошенных подростков примерно половина спит по 6 - 7 часов в сутки, что ниже нормы для этого возраста, которая составляет 8 - 10 часов. Порядка 7% процентов молодых ирландцев посвящают сну всего лишь 5 и менее часов.

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По мнению психологов, недовольство своим внешним видом снижает самооценку у подростков и приводит к их социальной изоляции и психологическим расстройствам. Если раньше это касалось в основном женской половины, то теперь беспокойство за несоответствие своего тела неким идеалам характерно и для мальчиков подросткового возраста.

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Депрессия, Интернет, Сон, Психология, Физическая активность.
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