Математическая модель поможет предсказывать космическую погоду

Новости науки:Данная модель помогает понять солнечную динамику и дает предпосылки для более точных предсказаний космической погоды.

Международная группа ученых, в состав которой вошел научный сотрудник Сколтеха, разработала модель для описания изменений в солнечной плазме.

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

β плазмы – важная величина при взаимозамещающих эффектах плазмы и магнитного давления на солнечную атмосферу. Она связана, как с солнечным магнитным полем, так и с такими динамическими явлениями, как солнечный ветер, выбросы корональной массы и вспышки на солнце. Все перечисленные явления оказывают непосредственное влияние на космическую погоду.

Дженни Родригес — сотрудник Космического центра Сколковского института науки и технологий, и ее коллеги из Института физики Солнца имени Лейбница (Германия) и Национального института космических исследований (Бразилия) разработали модель для оценки того, как β плазма изменяется в солнечной атмосфере. В частности, они получили описание β плазмы в солнечной короне в течение последних солнечных циклов (примерно 22 года). Ученые обнаружили, что наибольшее влияние на этот параметр оказывают солнечные факелы и тихие регионы Солнца.

Солнечные факелы и области "тихого Солнца" управляют изменениями магнитного и кинетического давления в солнечной короне. Это может напрямую повлиять на космическую погоду и на возможности ее прогнозирования. Такие результаты представляют интересный взгляд на динамику солнечного цикла.

"β- важный параметр солнечной плазмы, характеризующий солнечную атмосферу. Солнечная атмосфера – это лаборатория физики плазмы, которая позволяет нам узнать о ее динамике и понять, сколько событий происходит на Солнце. Мы считаем, что наши результаты помогут понять динамику событий на Солнце и помогут прогнозировать космическую погоду", – рассказывает доктор Дженни Родригес.