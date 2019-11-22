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Сон, длиной в 200 дней: в ESA работают над капсулами гибернации для миссии на Марс

Сон, длиной в 200 дней: в ESA работают над капсулами гибернации для миссии на Марс
02:30 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:ESA изучит влияние гибернации на успех пилотируемой миссии на Марс.

Европейское космическое агентство (ESA) в ходе подготовки к первой пилотируемой миссии на Марс планирует проверить, как гибернация — введение космонавтов в состояние сна на большую часть полета — повлияет на успех космической миссии. В агентстве считают, что такое решение позволит снизить вес корабля за счет экономии провизии и расходных материалов, говорится в его сообщении.

Идея о том, что астронавты во время межпланетного перелета могут находится в состоянии сна, возникла в научной фантастике в 1920-х годах. Эту концепцию пытаются развивать ученые — предполагается, что гибернация позволит сократить объем грузов, которые придется перевозить космическому кораблю, а также не даст команде сойти с ума от скуки во время длительного перелета.

При этом технология, которая позволила бы ввести астронавтов в состояние гибернации, пока находится в зачаточном состоянии. Несмотря на это, подразделение ESA под названием Concurrent Design Facility (CDF) вместе с учеными из нескольких европейских университетов приступила к изучению влияния гибернации на стоимость и эффективность пилотируемой миссии на Марс.

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"Мы рассмотрели вопрос о том, как лучше всего задействовать команду астронавтов в спящем режиме, что делать в случае чрезвычайных ситуаций, как управлять безопасностью человека и даже какое влияние окажет спящий режим на психологию команды. Наконец, мы создали первоначальный эскиз капсулы гибернации, которая позволит людям долететь до Марса в течение следующих 20 лет", - говорит Робин Бисбрук из подразделения CDF. 

Проект предполагает, что астронавты будут засыпать еще на Земле — после этого их поместят в специальные капсулы и перевезут на корабль. Капсулы будут обладать защитой от радиации, а космонавты смогут проводить в режиме гибернации до 201 дня.

Во время сна питательные вещества будут поступать в результате перерабатывания внутреннего жира — по аналогии с тем, как этот процесс происходит у животных, впадающих в зимнюю спячку.

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"Если бы нам удалось снизить базовый уровень метаболизма у космонавта на 75 % — аналогично тому, что мы можем наблюдать в природе у медведей, — мы могли бы получить существенную экономию массы и расходных материалов на борту корабля (вплоть до трети). Это позволило бы сделать долгосрочные исследовательские миссии более реальными", - добавил Бисбрук.

В ближайшее время исследователи планируют продолжить изучение гибернации на предмет применимости ее к космическим полетам.

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Космос, Марс, ESA, Гибернация.
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