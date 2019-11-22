Во Франции археологи нашли подземный склеп с останками возрастом 3,5 тысячи лет

Новости науки:Подземная гробница состояла из коридора длиной 3,8 метра, ведущего в "прихожую", а через нее – в помещение с захоронениями.

По завершении работ на этом месте, как планировалось изначально, будет построен супермаркет.

Археологи из французского Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) нашли в городе Сен-Мемми склеп с захоронениями возрастом 3-3,5 тысячи лет.

Об этом пишет сайт института.

"Чтобы пройти в погребальную камеру площадью 6 кв. метров, человеку нужно присесть на корточки, поскольку отверстие, ведущее в эту комнату, очень маленькое и узкое", – говорится в сообщении.

В склепе археологи нашли останки более 50 человек разных возрастов, предметы быта, кремниевые инструменты и украшения: ожерелья и подвески из клыков животных.

По завершении работ на этом месте, как планировалось изначально, будет построен супермаркет.