Во Франции археологи нашли подземный склеп с останками возрастом 3,5 тысячи лет

По завершении работ на этом месте, как планировалось изначально, будет построен супермаркет.
Археологи из французского Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) нашли в городе Сен-Мемми склеп с захоронениями возрастом 3-3,5 тысячи лет.
Об этом пишет сайт института.
"Чтобы пройти в погребальную камеру площадью 6 кв. метров, человеку нужно присесть на корточки, поскольку отверстие, ведущее в эту комнату, очень маленькое и узкое", – говорится в сообщении.
В склепе археологи нашли останки более 50 человек разных возрастов, предметы быта, кремниевые инструменты и украшения: ожерелья и подвески из клыков животных.
По завершении работ на этом месте, как планировалось изначально, будет построен супермаркет.