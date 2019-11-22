Нацелились на Европу: NASA провело испытания подводного планетохода (Видео)

Новости науки:NASA готовится исследовать Европу, для чего испытало в Антарктиде подводный планетоход.

Специалисты NASA испытали первый в мире подводный планетоход в Антарктиде.

Об этом сообщает NASA.

Этот аппарат назвали BRUIE. "Плавучий вездеход для исследований под водой", - так расшифровали его название в агентстве.

Благодаря BRUIE у исследователей появилась возможность изучить внутреннюю часть льда на других планетах. Они рассчитывают, что теперь NASA сможет исследовать спутник Юпитера Европу.

Испытания прошли на территории исследовательской станции Кейси. Ранее подобные тесты провели на Аляске и в Арктике.

На BRUIE есть два колеса, у которых есть возможность цепляться за лед. На аппарат прикрепили две камеры и датчики для измерения температуры воды, солености и уровня кислорода.

Благодаря этой разработки у ученых появится возможность исследовать спутник Юпитера Европу. Согласно теории, в воде на Европе могут обитать какие-нибудь формы жизни