Как выглядит Млечный путь в низкочастотных радиоволнах

Новости науки:Астрономы из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии показали,

Во Вселенной существует множество объектов, испускающих излучение, которое человеческий глаз воспринимает как свет в видимой части спектра. При этом большая часть электромагнитного излучения, распространяющегося в космосе, имеет большую длину волны и низкую частоту, которые не воспринимаются глазом.

На практике это проявляется в том, что ночное небо для человека выглядит как картина, лишенная части красок.

Чтобы исправить это, исследователи из ICRAR с помощью телескопа MWA создали изображение Млечного пути в диапазоне 72 — 231 МГц. Градус изображений составляет около двух минут, что примерно соответствует градусу обзора человеческого глаза.

Красный цвет на изображениях обозначают области, излучающие радиоволны самой низкой частоты. Средние частоты показаны зеленым, а высокие — синим.

На снимке видны несколько сверхновых — они выглядят как маленькие яркие сферы, а также области активного звездообразования, которые выделены голубым цветом. Золотые нити обозначают положение мощных магнитных полей.

Ранее астрономы из Австралийского национального университета обнаружили звезду, которая покидает галактику Млечный путь с крайне высокой скоростью — более 1,7 тыс. км/с. Ученые предполагают, что она столкнулась со сверхмассивной черной дырой Стрелец А*, которая теперь изгоняет ее в межгалактическое пространство.