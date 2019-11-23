В Антарктиде нашли мешок лука столетней давности (Фото)

Новости науки:Мешок красного лука, которому более 100 лет, обнаружили на полуострове Хат-Пойнт в Антарктиде.

В Discovery Hut — хижине одного из первых исследователей Антарктиды Роберта Скотта, которую он построил в самом начале XX века на полуострове Хат-Пойнт, исследователи обнаружили большой мешок с луком.

Как сообщает в своем "Фейсбуке" Antarctic Heritage Trust – фонд, который проводит исследования наследия Антарктиды, этому луку больше столетия, ведь Скотт и его команда были здесь в 1902 году.

Исследователи отметили, что луковицы были сморщены и деформированы, но без признаков плесени.

Более того: совершенно точно можно установить, что это – именно красный лук, который пролежал в углу хижины больше века.

Напомним, археологи из французского Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) нашли в городе Сен-Мемми склеп с захоронениями возрастом 3-3,5 тысячи лет.