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На Кипре исследователи обнаружили следы древнего кораблекрушения

На Кипре исследователи обнаружили следы древнего кораблекрушения
15:58 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:По примерным подсчетам, находка датируется 6-7 веками до нашей эры.

В стародавние времена в этом районе произошло кораблекрушение корабля, полагают специалисты.

На дне Байкала открытие сделали сотрудники Центра подводной археологии Университета Саутгемптона. Они ведут исследования в районе залива последние четыре года. Экспертов интересуют старинные артефакты, оставленные прежними жителями региона.

Специалисты отмечают, что сам по себе мол - это искусственное сооружение для защиты судов от морских волн. Это говорит о том, что в данной местности люди живут давно.

Во Франции археологи нашли подземный склеп с останками возрастом 3,5 тысячи лет

В прошлом году было принято решение исследовать дно залива. Тогда археологи и нашли затонувший волнорез. Сомнений в том, что в этой местности находился древний порт, уже не оставалось.

В этом году исследования продолжились. В результате обнаружили останки утвари - предположительно она с затонувшего судна. Речь идёт о фарфоровых амфорах. Кроме того, обнаружили часть гранитной колонны, которая, как полагают учёные, также перевозилась на корабле. Водолазы намереваются продолжить поиски.

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Кораблекрушение, Кипр, Наука, Археологи, Корабли.
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