Послеоперационный бред может повышать вероятность развития болезни Альцгеймера

Новости науки:Мутация в гене, кодирующем важный для обмена веществ белок, является причиной делирия у хирургических пациентов.

Послеоперационный бред — одно из самых частых осложнений у пожилых люди при хирургических вмешательствах с использованием наркоза. Он встречается почти у половины пациентов старше 65 лет, которые подвергаются кардиохирургическим процедурам или операциям на тазобедренном суставе.

Этот синдром также тесно связан с развитием болезни Альцгеймера. Хотя эти состояния могут быть и независимы друг от друга, предрасположенность к Альцгеймеру является главным фактором появления послеоперационного бреда, каждый случай которого, в свою очередь, повышает риск развития этой болезни.

Американские ученые из Медицинского центра Бэт-Израэл в Бостоне провели исследование генетических факторов риска развития болезни Альцгеймера, который может косвенно влиять на риск возникновения послеоперационного делирия у пациента. Исследуя пожилых людей без симптомов деменции, перенесших хирургические операции, ученые обнаружили, что пациенты с определенными генетическими вариантами гораздо ярче проявляли симптомы бреда. Статья об этом опубликована в издании Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Исследователи сосредоточили внимание на гене APOE, который кодирует аполипопротеин Е — белок, участвующие в липидном обмене в крови и метаболизме холестерина в головном мозге. Пациенты, у которых делирий был выражен сильнее всего, имели мутантную версию гена, обозначенную учеными как APOE-4 — наиболее сильный из известных генетических факторов риска развития поздней болезни Альцгеймера.

Хотя недавние исследования не показали прямой связи между APOE-4 и и постоперационным бредом, авторы работы предполагают, что такой вариант гена может косвенно влиять на проявление делирия, изменяя реакцию организма на воспаление. На это указывает повышение в крови таких пациентов концентрации C-реактивного белка — главного клинического индикатора воспалительного процесса наряду со скоростью оседания эритроцитов.

Используя данные проспективного когортного исследования под названием "Успешное старение после плановой хирургии", авторы работы проанализировали частоту, тяжесть и продолжительность послеоперационного делирия у 560 хирургических пациентов в возрасте 70 лет и старше. Анализ образцов крови, взятых до операции, сразу после операции, а также через два дня и через месяц после вмешательства показал, что у носителей варианта гена APOE-4 с высоким C-реактивного белка отмечался повышенный риск послеоперационного делирия. Среди носителей других вариантов гена APOE такой ассоциации обнаружено не было.

"Наши результаты показывают, что APOE-4 может быть своеобразным индикатором уязвимости мозга", — говорит ведущий автор работы Сариннапха Васуниласхорн. Результаты работы помогут врачам в профилактике послеоперационного бреда и в прогнозировании отдаленных негативных когнитивных эффектов у пациентов с таким генетическим вариантом.