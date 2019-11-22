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Пятница, 22.11.2019
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Что сможет рассказать цвет глаз о вашем здоровье?

Что сможет рассказать цвет глаз о вашем здоровье?
21:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать, что цвет глаз может рассказать о склонности человека к различным заболеваниям.

Ученые пришли к выводу, что люди с разным цветом глаз имеют разную предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Взаимосвязь между цветом глаз и болезнями была обнаружена в результате глобального исследования, которое провели ученые. Они вели наблюдение за добровольцами с разными цветами глаз а также изучили их медицинские карты.

Оказалось, что люди с голубым, светло-зеленым или серым цветом глаз обладают повышенной чувствительностью к солнцу. В связи с этим такие люди намного более подвержены риску возникновения такого заболевания как меланома. Также, по словам ученых, эта пигментация способна отрицательно сказаться на сетчатке глаз, поскольку увеличивается шанс на поражение. В итоге это приводит к ухудшению зрения с возрастом. В целом, у таких людей намного чаще бывают проблемы со зрением. Тем, у кого темные, коричневые глаза и темные оттенки зеленого, в зрелом возрасте также намного чаще страдают от катаракты. Кроме того, эти цвета глаз говорят и о повышенных рисках появления витилиго.

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Кроме того, ученые отмечают, что у людей с темным цветом глаз намного выше восприимчивость к спиртному, а у светлоглазых людей риск появления зависимости намного ниже.

Исследования этого вопроса в настоящий момент продолжаются, ученые выясняют более подробно взаимосвязь между цветом глаз и склонностью к разному роду болезням.

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Болезни, Исследование, Здоровье, Заболевания, Глаза, Цвет глаз, Голубые глаза, Карие глаза, Серые глаза.
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