Что сможет рассказать цвет глаз о вашем здоровье?

Новости шоу бизнеса:Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать, что цвет глаз может рассказать о склонности человека к различным заболеваниям.

Ученые пришли к выводу, что люди с разным цветом глаз имеют разную предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Взаимосвязь между цветом глаз и болезнями была обнаружена в результате глобального исследования, которое провели ученые. Они вели наблюдение за добровольцами с разными цветами глаз а также изучили их медицинские карты.

Оказалось, что люди с голубым, светло-зеленым или серым цветом глаз обладают повышенной чувствительностью к солнцу. В связи с этим такие люди намного более подвержены риску возникновения такого заболевания как меланома. Также, по словам ученых, эта пигментация способна отрицательно сказаться на сетчатке глаз, поскольку увеличивается шанс на поражение. В итоге это приводит к ухудшению зрения с возрастом. В целом, у таких людей намного чаще бывают проблемы со зрением. Тем, у кого темные, коричневые глаза и темные оттенки зеленого, в зрелом возрасте также намного чаще страдают от катаракты. Кроме того, эти цвета глаз говорят и о повышенных рисках появления витилиго.

Кроме того, ученые отмечают, что у людей с темным цветом глаз намного выше восприимчивость к спиртному, а у светлоглазых людей риск появления зависимости намного ниже.

Исследования этого вопроса в настоящий момент продолжаются, ученые выясняют более подробно взаимосвязь между цветом глаз и склонностью к разному роду болезням.