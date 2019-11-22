Чем грозит недостаток магния в организме?

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Этот ценный минерал находится в каждой клетке и ткани нашего организма, занимая четвертое место после калия, кальция и натрия по распространенности.

Магний участвует во всех важнейших обменных процессах – преобразование потребляемых белков, жиров растительного и животного происхождения, простых и сложных углеводов, в регуляции температуры тела и расхода энергии и пр.

Когда же организм особенно нуждается в магнии? Специалисты выделяют такие ситуации:

Повышенный уровень стресса

Этот незаменимый элемент вместе с определенными гормонами отвечает за скорость и передачу нервных импульсов. Когда человек пребывает в эмоционально сложной обстановке, организм включает функции самозащиты и активно расходует запасы магния, обладающего успокоительным эффектом.

В таком случае о недостатке магния сигнализирует повышенная раздражительность, моментальная возбудимость, агрессивность человека, который быстро устает и впадает в уныние. При дефиците магния заметно снижается стрессоустойчивость – сдержанность в момент накала страстей, быстрая отходчивость и оптимизм.