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NASA успешно провела операцию по перестановке бурового аппарата InSight

NASA успешно провела операцию по перестановке бурового аппарата InSight
21:48 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:Специалисты Космического ведомства США смогли углубиться на несколько сантиметров марсианского грунта.

Как стало известно, бур Heat Flow and Physical Properties Package смогли вернуть к работе после трудностей, с которыми он столкнулся. Сейчас бур углубился в почву Марса на несколько сантиметров.

Напомним, InSight успешно сел на поверхность Красной планеты 26 ноября 2018 года, в 22:53.

Впоследствии специалисты NASA не раз сталкивались с трудностями при бурении, что было вызвано, в частности, малым сцеплением бура с грунтом. Теперь серьезных угроз перед миссией не стоит. 

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В рамках InSight ученые надеются лучше изучить внутреннее строение и состав Красной планеты. Всего аппарат должен передать на Землю примерно 29 ГБ информации. Согласно планам, миссия должна продлится до ноября 2020-го.

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НАСА, Марс, Наука, Награда, Космонавтика, InSight, Марсианский аппарат NASA InSight, NASA InSight.
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