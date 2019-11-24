Создана экофутболка, которая способна заряжать мобильный телефон (Видео)

Новости науки:Такая футболка вырабатывает электроэнергию от разницы температур между человеческим телом и окружающей средой.

Команда испанских и итальянских ученых создала недорогую футболку.

Об этом сообщает пресс-служба Университета Малага (Испания)

"Данное изобретение представляет собой прототип "электронного текстиля", созданного на основе недорогих материалов, таких как шкурки помидоров. Сейчас при производстве электронных устройств обычно используются металлы. Этот проект сделал шаг вперед, и мы смогли генерировать электроэнергию, используя легкие, более доступные и менее токсические материалы", — объясняют ученые.

Формула нового изобретения очень проста: вода и этанол — тип экологического спирта, полученный из кожуры томатов с добавлением углеродных наночастиц. При нагревании такое вещество проникает в ткань и прилипает к хлопку, придавая ей таким образом электрические свойства, такие же как те, что образуются теллуром, германием или свинцом.

"Когда кто-то ходит или бежит, он нагревается. Если человек носит футболку с такими характеристиками, разница между его телом и низкой температурой окружающей среды может генерировать электричество", — отмечают исследователи.

Сейчас ученые продолжают свою работу над разработкой устройств, которые могут быть встроены в "электронный текстиль", чтобы можно было, например, генерировать свет, сделав владельца такой футболки более заметным в темное время суток, или даже заряжать мобильный телефон без зарядного устройства.