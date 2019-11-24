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Употребление антибиотиков может спровоцировать болезнь Паркинсона

Употребление антибиотиков может спровоцировать болезнь Паркинсона
21:41 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Финские ученые обнаружили, что некоторые популярные антибиотики влияют на микробиоту кишечника и могут быть виновниками развития болезни Паркинсона.

Неврологи из больницы Университета Хельсинки (Финляндия) выявили связь между применением антибиотиков (широкого спектра действия и борющихся с анаэробными бактериями и грибками) и развитием болезни Паркинсона - прогрессирующего расстройства нервной системы, которое приводит, в частности, к тремору, постуральной неустойчивости, затруднениям при ходьбе и нарушениям координации.

Как сообщает журнал Medical Xpress, ученые изучали влияние приема антибиотиков на пациентов из Финляндии, которым в период с 1998 по 2014 год был поставлен диагноз "болезнь Паркинсона", всего 13 976 человек. В качестве контрольной группы привлекли 40 697 здоровых добровольцев.

"У значительной части людей, страдающих от болезни Паркинсона, патология может возникать в кишечнике за годы до проявления типичных симптомов этого заболевания. Бактериальный состав кишечника у больных Паркинсоном аномален, но причина этого не была понятна. Наши же результаты показали, что некоторые распространенные антибиотики оказывают значительное влияние на микробиоту кишечника и могут иметь к этому отношение", - рассказал глава исследовательской группы Филип Шеперьянс (Filip Scheperjans).

Запор, синдром раздраженного кишечника и воспалительное заболевание кишечника при чрезмерном увлечении антибиотиками, как оказалось, были связаны с повышенным риском развития болезни Паркинсона. Более того, прием популярных сегодня антибиотиков может влиять на возникновение этого заболевания еще за 10-15 лет до начала симптомов.

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"Наиболее сильная связь с риском развития болезни Паркинсона выявлена при пероральном применении макролидов и линкозамидов, - сообщают медики. Воздействие антианаэробных препаратов и тетрациклинов, сульфонамидов и триметоприма и противогрибковых препаратов было положительно связано с риском развития БП". 

По словам ученых, результаты их исследования означают, что при назначении антимикробных препаратов следует учитывать их воздействие на микробиом кишечника и развитие некоторых болезней в долгосрочной перспективе.

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Неврологи, Ученые, Медицина, Болезнь Паркинсона, Антибиотики, Финские ученые.
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