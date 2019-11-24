Вытряхивание воды из уха провоцирует повреждение мозга: исследование

Новости науки:Как выяснила группа ученых, маленьким детям не подходит популярный метод выведения жидкости из ушных каналов.

Каждый из нас хотя бы раз плавал в море или бассейне и наверняка сталкивался с тем, что вода может случайно затечь в ушной канал. Да что там море или бассейн — подобное может случиться и после приема душа. Это вызывает не только неприятную заложенность в ухе, но и может грозить различными инфекциями. Чтобы избавиться от жидкости в ушах, мы трясем головой, иногда прыгая при этом на одной ноге: сила, создаваемая при тряске, помогает вытолкнуть воду наружу. Казалось бы, обычный ритуал, известный с детства.

Однако, как выяснили ученые из Корнеллского университета и Виргинского политехнического института в США, такой метод избавления от затекшей в уши воды может привести к повреждению мозга, если речь идет о детях. Результаты исследования, о которых пишет издание Phys.Org, были представлены на 72-й ежегодной конференции Американского физического общества, которая проходит в Сиэтле с 23 по 26 ноября.

"В своей работе мы главным образом сосредоточились на ускорении, необходимом для выведения воды из ушного канала, — рассказывает Анудж Баскота (Anuj Baskota). — Основываясь на экспериментах и теоретической модели, мы выяснили, что поверхностное натяжение жидкости служит одним из решающих факторов, способствующих застреванию воды в ушных каналах. Критическое ускорение, которое мы получили в экспериментах со стеклянными гидрофобными трубками и трехмерными моделями ушных каналов, создаваемое при тряске головой, примерно в 10 раз превышало силу тяжести по отношению к размерам ушей маленького ребенка. Это может привести к повреждению мозга".

Пример поверхностного натяжения в природе

Пример поверхностного натяжения

Вода, застрявшая в ушном канале

Поверхностное натяжение — эффект, возникающий, когда поверхность жидкости формирует подобие тонкой невидимой пленки, и сила натяжения действует параллельно поверхности в соответствии с силами притяжения между молекулами жидкости: так, это можно наблюдать, когда капли воды капают из крана или при выпадении росы на траве. Из-за сцепления на поверхности воды появляется натяжение, а чтобы разорвать поверхность жидкости, нужна физическая сила, причем немалая.

По словам авторов работы, для взрослых таких критических последствий не наблюдалось, поскольку диаметр их слухового прохода больше. В качестве альтернативного метода для выведения жидкости из ушей детей ученые рекомендуют закапывать пару капель спирта или уксуса: таким образом "разорвется" невидимая пленка, образованная вследствие поверхностного натяжения, и тогда вода вытечет.