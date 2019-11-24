Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
Порошенко об импичменте Трампа: Украинцы не имеют ничего общего с этим
Порошенко об импичменте Трампа: Украинцы не имеют ничего общего с этим
Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити
Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити
"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов
"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов

Вытряхивание воды из уха провоцирует повреждение мозга: исследование

Смотрите фото (4)
Вытряхивание воды из уха провоцирует повреждение мозга: исследование
22:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Как выяснила группа ученых, маленьким детям не подходит популярный метод выведения жидкости из ушных каналов.

Каждый из нас хотя бы раз плавал в море или бассейне и наверняка сталкивался с тем, что вода может случайно затечь в ушной канал. Да что там море или бассейн — подобное может случиться и после приема душа. Это вызывает не только неприятную заложенность в ухе, но и может грозить различными инфекциями. Чтобы избавиться от жидкости в ушах, мы трясем головой, иногда прыгая при этом на одной ноге: сила, создаваемая при тряске, помогает вытолкнуть воду наружу. Казалось бы, обычный ритуал, известный с детства.

Однако, как выяснили ученые из Корнеллского университета и Виргинского политехнического института в США, такой метод избавления от затекшей в уши воды может привести к повреждению мозга, если речь идет о детях. Результаты исследования, о которых пишет издание Phys.Org, были представлены на 72-й ежегодной конференции Американского физического общества, которая проходит в Сиэтле с 23 по 26 ноября.

"В своей работе мы главным образом сосредоточились на ускорении, необходимом для выведения воды из ушного канала, — рассказывает Анудж Баскота (Anuj Baskota). — Основываясь на экспериментах и теоретической модели, мы выяснили, что поверхностное натяжение жидкости служит одним из решающих факторов, способствующих застреванию воды в ушных каналах. Критическое ускорение, которое мы получили в экспериментах со стеклянными гидрофобными трубками и трехмерными моделями ушных каналов, создаваемое при тряске головой, примерно в 10 раз превышало силу тяжести по отношению к размерам ушей маленького ребенка. Это может привести к повреждению мозга".

Пример поверхностного натяжения в природе

Пример поверхностного натяжения

Вода, застрявшая в ушном канале

Поверхностное натяжение — эффект, возникающий, когда поверхность жидкости формирует подобие тонкой невидимой пленки, и сила натяжения действует параллельно поверхности в соответствии с силами притяжения между молекулами жидкости: так, это можно наблюдать, когда капли воды капают из крана или при выпадении росы на траве. Из-за сцепления на поверхности воды появляется натяжение, а чтобы разорвать поверхность жидкости, нужна физическая сила, причем немалая.

Влияет на мозг: кто в зоне риска медицинской марихуаны

По словам авторов работы, для взрослых таких критических последствий не наблюдалось, поскольку диаметр их слухового прохода больше. В качестве альтернативного метода для выведения жидкости из ушей детей ученые рекомендуют закапывать пару капель спирта или уксуса: таким образом "разорвется" невидимая пленка, образованная вследствие поверхностного натяжения, и тогда вода вытечет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Мозг, Жидкость, Вода в ушах, Повреждение мозга, Вытряхивание воды с ушей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фото: подробности
03 Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна в синем цвете (Фото)
04 Свеженький юмор для великолепного настроения
05 Стандарты красоты быстро меняются: самые красивые девушки начала XX века (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Гибель украинского моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Гибель моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)
Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь