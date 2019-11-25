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Найдена самая древняя гусеница в мире

Найдена самая древняя гусеница в мире
05:00 Сегодня Телеграф hi-news.ru

Новости науки:Исследователи обнаружили гусеницу, которой примерно 44 миллиона лет.

Неизвестный вид древней гусеницы, сохранившийся в янтаре, был обнаружен немецкими исследователями в регионе Балтийского моря в Европе. Известно, что найденный образец был идентифицирован в качестве личинки большого вида бабочек, который был назван Eogeometer vadens. Гусеница, чей возраст превышает 44 миллиона лет, имеет длину 0,2 дюйма и является первой крупной ископаемой бабочкой, найденной в балтийском янтаре.

Самая древняя гусеница планеты

Согласно статье, опубликованной на портале newsweek.com, находки гусениц в янтаре являются большой редкостью в научном мире из-за преимущественно ночного образа жизни большинства личинок. Попав в ловушку из смолы древнего дерева, которая в конечном счете затвердела в янтарь, гусеница 44 миллиона лет дожидалась своего обнаружения, практически полностью сохранив детали своего строения.

Согласно исследованию, Eogeometer vadens принадлежит к семейству бабочек Geometridae, чьи гусеницы необычны по сравнению с гусеницами из других групп бабочек по причине того, что у них имеется только две или три пары ног, а не пять—самое распространенное число. Это уменьшенное количество ног означает, что они передвигаются несколько необычным образом.

Помимо всего прочего, бабочки вида Geometridae являются представителями одного из трех крупнейших семейств бабочек, содержащих около 23 000 различных видов. Большинство видов из всего этого семейства живет на деревьях и кустарниках.

Европа подверглась атаке ядовитых гусениц: они вызывают астму и рвоту

По словам исследователей, находка личинки бабочки позволит лучше понять эволюционные процессы, которые происходили в период эоцена, продолжавшегося от 56 до 33,9 миллионов лет назад задолго до первоначального распространения цветковых растений. Вместе с тем, ученые отмечают, что обнаружение древней гусеницы — это не первый случай за последние месяцы, когда ученые объявили об открытии нового вида из образцов, сохранившихся в янтаре. Так, в одном из исследований, опубликованном в прошлом месяце, ученые выявили существование в далеком прошлом микроскопических существ, получивших нелестное название “плесневые свиньи”. Тогда уникальные существа представляли собой не только новый вид, но и совершенно новый класс беспозвоночных животных.

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Ученые, Янтарь, Гусеница.
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