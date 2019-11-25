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Зефирный эксперимент: Новокаледонские вороны справились с "зефирным тестом"

Зефирный эксперимент: Новокаледонские вороны справились с "зефирным тестом"
12:15 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Птицы с большей охотой откладывали клевание в пользу более вкусной, а не более крупной награды.

Вороны оказались способны отложить клевание ради более вкусной награды в будущем.

Зефирный эксперимент считается классической демонстрацией способностей к самоконтролю и их связи с жизненным благополучием. Еще на рубеже 1960-1970 годов стэнфордские психологи провели опыты, предлагая детям выбор между небольшой, но немедленной наградой (например, сладким зефиром) или отложенным, но большим вознаграждением. У малышей, выбравших второй вариант, впоследствии отмечались более высокие результаты в учебе, лучшее здоровье и так далее. Уже в XXI веке эти результаты были поставлены под сомнение, но пока ученые продолжают спорить о них, зефирные тесты прошли птицы.

В статье, опубликованной в журнале Animal Cognition, сообщается об опытах с новокаледонскими воронами — едва ли не самыми "разумными" пернатыми в мире. Разумеется, для птиц исходные эксперименты были модифицированы. В клетку к ним помещали вращающуюся тарелку, накрытую прозрачным пластиком. На разные стороны тарелки клали вознаграждение: одно попроще (например, яблоко), другое получше (мясо) или просто разные количества одного и того же вознаграждения. Вращаясь, они по очереди оказывались доступны сквозь прорезь в пластике. То, что похуже, можно было получить и склевать сразу, но тогда вторую награду ворон не получал вовсе. 

В качестве контроля аналогичные опыты ставили с детьми — правда, уже без клетки, а вместо лакомства они получали модные блестящие наклейки, больше или меньше.

 

Всего в экспериментах участвовали девять выросших на воле ворон, а также около 60 малышей в возрасте от трех до пяти лет. И те, и другие продемонстрировали отличную выдержку и способность дождаться лучшей награды, наблюдая за тем, как та приближается к отверстию в пластике.

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Любопытно, что все изменилось, как только тарелку накрыли непрозрачным пластиком: дети показывали такое же терпение, а вот вороны намного чаще решали склевать первое попавшееся вознаграждение. Ученые полагают, что проблема тут в "дикости" птиц, выросших в природе и привыкших остерегаться человека.

Вороны не приближались к экспериментаторам, пока те оставались в клетке и устанавливали тарелку с наградами. Поэтому они не могли видеть, какое именно лакомство будет дополнять первое и будет ли оно действительно интересным для них. В отличие от птиц, дети не опасались взрослых, наблюдая за тем, что скрывается под непрозрачной крышкой, и могли спокойно полагаться на известную заранее награду.

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Эксперименты, Животные, Наука, Ворона, Исследоание.
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