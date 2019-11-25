Toshiba разработала метод диагностики 13 видов рака по одной капле крови

Новости науки:При этом точность прогноза в рамках новой технологии равняется 99 процентам, уверяют представители компании.

Корпорация Toshiba представила новый метод диагностики онкологических заболеваний. Как сообщает японское информагентство Kyodo, технология сможет распознать 13 видов рака даже на ранней стадии всего по одной капле крови, причем точность прогноза составит 99 процентов.

Исследования проходили совместно с Научно-исследовательским институтом Национального онкологического центра и Токийским медицинским университетом. По словам ученых, цель методики — изучение типов и концентрации молекул микроРНК, которые поступают в кровь из раковых клеток.

Тест будут проводить при помощи чипа и небольшого устройства, разработанных Toshiba. Таким образом можно будет выявлять рак желудка, пищевода, легких, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, кишечника, яичников, простаты, мочевого пузыря и молочной железы, а также саркому и глиому.

Устройство со встроенным чипом, разработанное Toshiba для диагностики рака

«По сравнению с разработками других компаний у нас есть преимущество по части точности обнаружения рака, времени, необходимого для диагностики, и стоимости», — объяснил журналистам Коджи Хасимото, руководитель исследовательской лаборатории Toshiba Frontier Research Laboratory.

Как отмечают в Toshiba, за анализ крови в рамках новой методики нужно будет заплатить порядка 20 тысяч иен (около 185 долларов) или меньше, время диагностики — примерно два часа. Масштабные испытания разработки японских ученых начнутся в следующем году.