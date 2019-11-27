Красное Пятно Юпитера оказалось живучим

Новости науки:В последние годы ученых охватило сомнение по поводу Большого Красного Пятна.

Большое Красное Пятно — самый долговечный атмосферный вихрь Солнечной системы. Впервые это эффектное образование в атмосфере Юпитера астрономы увидели в середине XVII века. С тех пор оно остается все таким же большим и не вполне понятным.

Судя по наблюдениям с Земли, диаметр БКП стал уменьшаться, а от основного вихря время от времени отсоединялись меньшие по размерам. Это привело астрономов и планетологов к предположению, что трехвековая история Пятна близится к завершению. Если это так, то о самом крупном и долговечном антициклоне Солнечной системы, пожалуй, стоит сожалеть. Но, как выясняется, слухи о скорой смерти БКП могут быть изрядно преувеличены.

К такому выводу пришел Филипп Маркус (Philip Marcus) из Калифорнийского университета в Беркли, изучивший снимки пятна, сделанные в мае-июне этого года. По его заключению, отделение от него меньших по размерам вихрей является абсолютно нормальным процессом, а наблюдаемое уменьшение его диаметра — оптическая иллюзия, порождаемая атмосферой Юпитера.

"У нас нет никаких доказательств того, что сам ураган изменился в размерах или потерял в силе. Сообщения о его смерти сильно преувеличены, — утверждает Маркус. — Это является вполне естественным состоянием вихря с облачным покровом, а не признаком его исчезновения".

По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает. Это и приводит к формированию замеченных астрономами "хлопьев", отрывающихся от Большого Красного Пятна.

Свои выводы Маркус представит на ежегодной конференции Американского физического общества.