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Клад с серебряными римскими монетами нашли в Швейцарии

Клад с серебряными римскими монетами нашли в Швейцарии
09:57 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Монеты датируются I и II веками нашей эры, самый старый динарий в кладе был отчеканен в правление императора Нерона, самый новый — при Коммоде в 181–182 годах нашей эры.

Клад из 293 серебряных динариев в отличном состоянии был обнаружен недалеко от городка Праттельн на северо-западе Швейцарии. Клад был обнаружен волонтером организации Archäologie Baselland при обследовании с металлоискателем леса на склонах горы Адлерберг.

По состоянию на конец II века общая стоимость монет в кладе была значительной. Она примерно соответствовала жалованию римского легионера за полгода. Клад из Праттельна стал второй по величине находкой римского серебра после клада из Кайзераугста (в античности — военный лагерь и город Augusta Raurica). Хотя клад в Кайзераугсте превосходит нынешнюю находку по общему весу (58 килограммов против одного килограмма) и по статусным предметам (там имелись серебряная посуда и слитки), монет в Кайзераугсте было найдено меньше — всего 187.

В Швейцарии находили и другие римские монетные клады, но они относятся уже к III веку нашей эры, когда империя переживала тяжелый кризис и качество монет значительно снизилось. Если монеты II века из Праттельна сделаны из почти чистого серебра, то век спустя содержание драгоценного металла в монетах становится менее трех процентов.

Найден уникальный христианский артефакт

Праттельн считается одним из самых древних населенных пунктов в Швейцарии. Хотя сама деревня возникла в XI или XII веке вокруг замка и монастыря, первые поселения на ее месте появились уже в неолитическую эпоху. В дальнейшем там жили кельты железного века и римляне.

В Праттельне был найден самый древний артефакт на территории Швейцарии — каменное орудие возрастом около 100 тысяч лет. Церковь Святого Леодегара в центре старого города Праттельна была построена в XIII веке на руинах римской виллы. Археологи отмечают, что с этой виллы открывался прямой вид на склон горы, где был зарыт клад.

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Исследования, Швейцария, Наука, Серебряные римские монеты, Римские монеты.
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