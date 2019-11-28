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В космосе обнаружено то, что что не должно существовать

В космосе обнаружено то, что что не должно существовать
11:38 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Существование подобных явлений ставит под сомнение созданную модель их появления.

В Китайской академии наук астрономы обнаружили "невозможную" черную дыру.

Такое открытие возможно станет причиной для пересмотра модели формирования всех черных дыр, масса которых сравнима с массой звезд.

Отметим, что черная дыра под названием LB-1, на данный момент находится в 15 тысячах световых лет от Земли. Главным отличием от остальных черных дыр - это масса около 70 Солнц. Также сообщается, что настолько сверхмассивные черные дыры не должны существовать вообще.

Красное Пятно Юпитера оказалось живучим

Группа астрономов во главе с Лю Цзифэн нашли черную дыру, существование которой не вкладывается в ранее принятую модель их возникновения.

Данная черная дыра, названная LB-1, вдвое превышает предел границ для черных дыр, образовавшейся в результате гибели звезды. 

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Исследование, Наука, Черная дыра, Новое исследование.
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