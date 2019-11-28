Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)

Новости науки:Согласно планам ученых, революционный тест, который эффективен на 93%, может быть доступен для пациентов к 2022 году.

Команда австралийских ученых из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) предложила новаторский тест для выявления болезни Паркинсона на ранней стадии: он основан на скрининге рисунков и почерка.

Болезнь Паркинсона — возрастной недуг, поражающий центральную нервную систему, вызывающий замедленность движений, тремор, апатию, изменения тембра голоса и так далее. Как известно, это заболевание почти невозможно диагностировать до проявления симптомов. При этом раннее выявление болезни важно, поскольку современные методы лечения направлены исключительно на замедление симптомов. Согласно данным, сегодня в мире живут около 10 миллионов людей, страдающих от болезни Паркинсона.

"Раннее обнаружение имеет решающее значение, потому что мы знаем, что к тому времени, когда кто-то начинает испытывать тремор или ригидность мышц, уже может быть слишком поздно: лекарства будут неэффективны, — говорит Динеш Кумар, член команды исследователей, которые работают над проектом в RMIT. — Давно известно, что болезнь Паркинсона влияет на мышцы и привычную деятельность, поэтому она влияет и на то, как пациенты пишут и рисуют".

Профессор Динеш Кумар

Именно исходя из этого ученые, об исследовании которых рассказывается на сайте университета, разработали свой метод выявления болезни Паркинсона. Тест включает в себя семь различных заданий, которые следует выполнить на цифровом планшете: среди них — рисование спирали путем объединения точек, простое письмо и письмо с нагрузкой на память. После того как человек пройдет тест, программа проанализирует полученные данные в режиме реального времени и выдаст результат.

Тест для обнаружения болезни Паркинсона

Одно из заданий теста

При этом ПО совместимо с существующими технологиями, поэтому единственное оборудование, которое потребуется для скрининг-теста, — ручка, бумага и планшет. Испытания показали 93-процентную точность определения заболевания на самых ранних стадиях, заверили исследователи.

"Стандартные мультимодальные физические тесты, проводимые клиницистами, по своей природе субъективны. Наша технология абсолютно объективна и чувствительна как к улучшениям, так и к ухудшению ловкости. <…> По мере старения населения число людей, живущих с болезнью Паркинсона, должно резко возрасти, поэтому точное понимание того, как развивается болезнь, и изучение влияния различных методов лечения будут иметь решающее значение для оказания помощи больным", — добавил Кумар.

Ученые подписали соглашение со стартапом Jesse Medical. По их словам, это поможет быстрее вывести разработку на рынок. На очереди — крупные исследования в Австралии и Китае, которые состоятся в ближайший год. Если все пойдет по плану, тест может стать доступен для всех желающих уже в 2022 году.