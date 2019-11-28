Скачать
Четверг, 28.11.2019
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Упала и пошутила: Меркель неудачно поднялась на сцену (Видео)
Упала и пошутила: Меркель неудачно поднялась на сцену (Видео)
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)

Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)

Смотрите фото (4)
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
21:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:Согласно планам ученых, революционный тест, который эффективен на 93%, может быть доступен для пациентов к 2022 году.

Команда австралийских ученых из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) предложила новаторский тест для выявления болезни Паркинсона на ранней стадии: он основан на скрининге рисунков и почерка.

Болезнь Паркинсона — возрастной недуг, поражающий центральную нервную систему, вызывающий замедленность движений, тремор, апатию, изменения тембра голоса и так далее. Как известно, это заболевание почти невозможно диагностировать до проявления симптомов. При этом раннее выявление болезни важно, поскольку современные методы лечения направлены исключительно на замедление симптомов. Согласно данным, сегодня в мире живут около 10 миллионов людей, страдающих от болезни Паркинсона.

"Раннее обнаружение имеет решающее значение, потому что мы знаем, что к тому времени, когда кто-то начинает испытывать тремор или ригидность мышц, уже может быть слишком поздно: лекарства будут неэффективны, — говорит Динеш Кумар, член команды исследователей, которые работают над проектом в RMIT. — Давно известно, что болезнь Паркинсона влияет на мышцы и привычную деятельность, поэтому она влияет и на то, как пациенты пишут и рисуют".

Профессор Динеш Кумар

Именно исходя из этого ученые, об исследовании которых рассказывается на сайте университета, разработали свой метод выявления болезни Паркинсона. Тест включает в себя семь различных заданий, которые следует выполнить на цифровом планшете: среди них — рисование спирали путем объединения точек, простое письмо и письмо с нагрузкой на память. После того как человек пройдет тест, программа проанализирует полученные данные в режиме реального времени и выдаст результат.

Тест для обнаружения болезни Паркинсона

Одно из заданий теста

При этом ПО совместимо с существующими технологиями, поэтому единственное оборудование, которое потребуется для скрининг-теста, — ручка, бумага и планшет. Испытания показали 93-процентную точность определения заболевания на самых ранних стадиях, заверили исследователи.

Употребление антибиотиков может спровоцировать болезнь Паркинсона

"Стандартные мультимодальные физические тесты, проводимые клиницистами, по своей природе субъективны. Наша технология абсолютно объективна и чувствительна как к улучшениям, так и к ухудшению ловкости. <…> По мере старения населения число людей, живущих с болезнью Паркинсона, должно резко возрасти, поэтому точное понимание того, как развивается болезнь, и изучение влияния различных методов лечения будут иметь решающее значение для оказания помощи больным", — добавил Кумар.

Ученые подписали соглашение со стартапом Jesse Medical. По их словам, это поможет быстрее вывести разработку на рынок. На очереди — крупные исследования в Австралии и Китае, которые состоятся в ближайший год. Если все пойдет по плану, тест может стать доступен для всех желающих уже в 2022 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Медицина, Болезнь Паркинсона, Тест, Почерк, Возрастные заболевания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019-2020: красивые идеи нейл-арта в белом цвете (Фото)
02 Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
03 Пока не поздно: президент предложил срочные изменения в госбюджет-2019
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября
05 Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
&quot;Площадки для диалогов&quot;: Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь